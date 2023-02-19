https://uz.sputniknews.ru/20230219/myunxen-uje-ne-tot-32371134.html

Мюнхен уже не тот

Мюнхен уже не тот

Как сообщала старинная — еще до 1914 года — песенка, "радушен Мюнхен наш всегда".

2023-02-19T12:16+0500

2023-02-19T12:16+0500

2023-02-19T12:16+0500

колумнисты

мюнхен

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Вероятно, поэтому в столь радушном городе с 1962 года ежегодно проводится Мюнхенская конференция по безопасности (до 1993-го — Конференция по военным вопросам). Сперва под эгидой баварского ХСС, а с 1998 года — под эгидой общегерманского правительства, пишет колумнист РИА Новости Максим Соколов.За шестьдесят лет мероприятие наработало солидную репутацию. Как по той причине, что, если за такой срок лавочка не закрылась, значит, в ней что-то есть, так и потому, что Германия после 1945 года, учитывая прошлое, выстраивала внешнеполитические посиделки — тем более с военной составляющей — с очень большим тщанием. Понимая, что для успешной переработки прошлого, признаваемой другими, необходимо быть очень аккуратным. Опять же, не стоит забывать, что конференция была основана в эпоху экономического чуда и мнение центральноевропейского гиганта для всех было важно. Как по хозяйственным вопросам, так и по вопросам внешней и оборонной политики.Благодаря успешному держанию марки ежегодное февральское мероприятие в отеле "Байришер хоф" ("Баварский двор") неизменно привлекало к себе серьезных людей. Казалось, так будет всегда.Но все преходяще. За последний год европейский пейзаж поменялся до неузнаваемости, поменялось и руководство конференции. Вместо многоопытного Вольфганга Ишингера, который начал в 2009 году свое служение словами "Необходимо выработать новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое принесет выгоду и России, и ЕС, в особенности это касается безопасности в энергетической сфере", явилось атлантическое начальство. И новая метла стала мести по-новому.Представителей России и других недружественных Западу стран — например, Ирана — на берега зеленого Изара более не зовут. Новый председатель мероприятия Кристоф Хойсген объяснил это нежеланием "предоставлять трибуну авторитетного международного форума для пропаганды президента Путина". А также нежеланием выслушивать персидскую пропаганду.Вообще говоря, для дипломата выслушивать, быть может, не всегда ему любезное мнение официального оппонента — это его профессиональная обязанность. Когда он этого не желает слушать, называя пропагандой, это не лучшим образом говорит о его квалификации.Тем более что не всякая пропаганда зло, а только исходящая от неприятеля. Когда же приятель герра Хойсгена В. А. Зеленский сообщает мюнхенскому собранию, что "пока мы ведем переговоры о том, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдавию", но "Давид победил Голиафа не силой переговоров, а силой своих действий. Своей смелостью и своей пращой. Смелости у нас достаточно, как и у всей нашей коалиции, а значит, "праща" должна становиться сильнее уже сейчас, чтобы в следующем году мы собрались на первую послевоенную Мюнхенскую конференцию". Это — правильная, годная пропаганда.Впрочем, участники конференции и приглашенные лица вольны говорить все что угодно. Это не наша свадьба, это ихняя свадьба, и претензии со стороны России тут были бы совершенно неуместны. Хоть бы в "Баварском дворе" выступал, скажем, польский премьер Моравецкий или какие-нибудь еще более неистовые (хотя это даже и трудно технически представить) паны и герры. Имеют полное право, и все им позволительно, хотя и не все полезно.Дело совершенно в другом. Ораторы могут быть сколь угодно враждебны России, но, чтобы их речи представляли собой ценную информацию для размышления (ведь не только дружеские речи могут служить такой информацией), необходимо, чтобы ораторы обладали какими-то полномочиями. Коли обладает, так можно и гражданку Нуланд с пользой для себя выслушать. Неприятно, но надо знать врага в лицо.Тогда как новшество, реализованное новым начальником конференции, заключается в том, чтобы вместо С. В. Лаврова etc. пригласить эмигрантов, негативно относящихся к российской власти и к России вообще. Вопрос же, сколь приглашенные влиятельны, какие у них есть верительные грамоты, не ставится вообще.В качестве, как выразился Хойсген, "представителей российского гражданского общества" на собрании присутствовали Г. К. Каспаров*, М. Б. Ходорковский*, Д. Г. Гудков* (младший), В. С. Милов**, а также Ж. Б. Немцова (дочь) и Ю. Б. Навальная (жена).Можно много сказать об эксцентричности Г. К. Каспарова*, роднящей с другим выдающимся шахматистом, Бобби Фишером. Шахматный талант порой сочетается с крайне низкой социабельностью. Беда в том, что Каспаров*, подобно Фишеру, вообще никого, кроме себя, не представляет. Ни гражданское общество, ни тайное общество, etc. А убежденные либералы, пытавшиеся сотрудничать с ним, быстро оставили это дело как бессмысленное и невозможное. Разве что герру Хойсгену повезет. Или не повезет.М. Б. Ходорковский* имеет устойчивую репутацию убийцы и вора. Мало того, в отличие от покойного Бориса Абрамовича, он еще очень глуп. Своим нынешним значением в эмигрантской среде он обязан исключительно деньгам. Причем тут мнения расходятся. То ли деньги свои, то ли не свои, а священный старец исполняет роль прокладки. Во всяком случае, в выдающихся идеологических, а равно организаторских способностях он не замечен. Есть, конечно, манеры уголовного пахана, но ведь этого недостаточно.О прочих дамах и кавалерах уже и говорить нечего. Разве что после полной капитуляции России участники конференции намерены привезти их в фургонах в Москву в качестве оккупационной администрации. Хотя идея так себе. Должности бургомистра и полицая тоже требуют некоторых способностей, одного желания прислужиться еще недостаточно.Старая мудрость гласит: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты". Новый председатель конференции решил ярко и выпукло продемонстрировать, кто он есть.Одним солидным собранием стало меньше.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** СМИ, выполняющее функции иноагента.

мюнхен

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Максим Соколов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

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мюнхен уже не тот как сообщала старинная еще до 1914 года песенка радушен мюнхен наш всегда