https://uz.sputniknews.ru/20230219/prognoz-pogody-na-19-fevralya-32369689.html

Прогноз погоды на 19 февраля

Прогноз погоды на 19 февраля

Какая погода будет погода — читайте в нашем материале.

2023-02-19T09:03+0500

2023-02-19T09:03+0500

2023-02-19T09:03+0500

общество

узбекистан

прогноз погоды

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/12/32369535_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_bd65518778b22d399308481cd9bba139.jpg

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. В воскресенье на территории Узбекистана ожидается переменная облачность. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТАШКЕНТПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12° тепла.РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАНПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1°-6° мороза, днем 7-12° тепла.ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 9-14° тепла.ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2°мороза-3°тепла, днем 9-14° тепла.КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла.СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла.АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2°мороза-3°тепла, днем 6-11° тепла.ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫПеременная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

прогноз погоды на 19 февраля воскресенье какая погода будет дождь когда потепление узбекистан новость новости