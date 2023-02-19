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https://uz.sputniknews.ru/20230219/prognoz-pogody-na-19-fevralya-32369689.html
Прогноз погоды на 19 февраля
Прогноз погоды на 19 февраля
Какая погода будет погода — читайте в нашем материале.
2023-02-19T09:03+0500
2023-02-19T09:03+0500
общество
узбекистан
прогноз погоды
погода
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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. В воскресенье на территории Узбекистана ожидается переменная облачность. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТАШКЕНТПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12° тепла.РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАНПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1°-6° мороза, днем 7-12° тепла.ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 9-14° тепла.ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2°мороза-3°тепла, днем 9-14° тепла.КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла.СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла.АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2°мороза-3°тепла, днем 6-11° тепла.ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫПеременная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла.
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прогноз погоды на 19 февраля воскресенье какая погода будет дождь когда потепление узбекистан новость новости
прогноз погоды на 19 февраля воскресенье какая погода будет дождь когда потепление узбекистан новость новости

Прогноз погоды на 19 февраля

09:03 19.02.2023
© Unsplash — бесплатный фотостокПеременная облачность
Переменная облачность - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2023
© Unsplash — бесплатный фотосток
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Какая погода ожидается в воскресенье в республике— читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. В воскресенье на территории Узбекистана ожидается переменная облачность. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12° тепла.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1°-6° мороза, днем 7-12° тепла.
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 9-14° тепла.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2°мороза-3°тепла, днем 9-14° тепла.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла.
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2°мороза-3°тепла, днем 6-11° тепла.
ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ
Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла.
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