https://uz.sputniknews.ru/20230219/shavkat-mirziyoev-posetit-egipet-s-ofitsialnym-vizitom-32375159.html

Шавкат Мирзиёев посетит Египет с официальным визитом

Шавкат Мирзиёев посетит Египет с официальным визитом

В повестку дня переговоров на высшем уровне включен весь комплекс вопросов дальнейшего укрепления узбекско-египетских отношений.

2023-02-19T18:17+0500

2023-02-19T18:17+0500

2023-02-19T18:17+0500

политика

шавкат мирзиёев

египет

визит

переговоры

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ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. По приглашению главы Арабской Республики Египет Абдельфаттаха ас-Сиси президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит эту страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Известно, что визит запланирован на 20-21 февраля. Так, в повестку дня переговоров на высшем уровне включен весь комплекс вопросов дальнейшего укрепления узбекско-египетских отношений.По сообщению пресс-службы главы республики, особое внимание будет уделено перспективам развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах. Состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке.По итогам переговоров предусматривается принятие совместного заявления двух лидеров и подписание ряда двусторонних документов.Кроме этого, в рамках программы визита Мирзиёев проведет встречу с руководителями ведущих египетских компаний и представителями бизнес-кругов.

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шавкат мирзиёев посетит египет с официальным визитом в повестку дня переговоров на высшем уровне включен весь комплекс вопросов дальнейшего укрепления узбекско египетских отношений