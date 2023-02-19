https://uz.sputniknews.ru/20230219/v-aeroportu-tashkenta-proshlo-otkrytie-novoy-chasti-terminala---foto-32373835.html
В аэропорту Ташкента прошло открытие новой части терминала - фото
В аэропорту Ташкента прошло открытие новой части терминала - фото
Известно, что площадь новой части "стерильной" зоны составляет 2640 кв.м.
2023-02-19T19:18+0500
2023-02-19T19:18+0500
2023-02-19T19:18+0500
туризм
ташкент
аэропорт
терминал
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ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В пятницу в столичном аэропорту прошло торжественное открытие новой части терминала. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Известно, что площадь новой части "стерильной" зоны составляет 2640 кв.м.Так, на новой территории открыт еще один магазин Duty Free и торговый павильон "Арт-Базар", где представлены магазины хунармандов, национальной гастрономии, гаджетов и международных сим-карт, ювелирных изделий, детского питания, сладостей, а также аптека и кафе-бар. Кроме этого, там также организован первый коворкинг-корнер с возможностью зарядки электронных устройств. В ближайшее время планируется организовать еще несколько таких зон в разных частях терминала.Пресс-служба аэропорта сообщает, что до конца марта будет сдан еще один блок в зоне терминала. В него войдут капсульный отель, санузлы, комнаты для омовения и совершения молитв, а также бизнес-зал Anjir. Таким образом, аэровокзальный комплекс расширится еще на 875 кв.м.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в ташкентском аэропорту прошло открытие новой части терминала фото известно что площадь новой части стерильной зоны составляет 2640 кв м
в ташкентском аэропорту прошло открытие новой части терминала фото известно что площадь новой части стерильной зоны составляет 2640 кв м
В аэропорту Ташкента прошло открытие новой части терминала - фото
Известно, что площадь новой части "стерильной" зоны составляет 2640 кв.м.
ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik.
В пятницу в столичном аэропорту прошло торжественное открытие новой части терминала. Об этом сообщает пресс-служба
Uzbekistan Airports.
Известно, что площадь новой части "стерильной" зоны составляет 2640 кв.м.
Так, на новой территории открыт еще один магазин Duty Free и торговый павильон "Арт-Базар", где представлены магазины хунармандов, национальной гастрономии, гаджетов и международных сим-карт, ювелирных изделий, детского питания, сладостей, а также аптека и кафе-бар.
Кроме этого, там также организован первый коворкинг-корнер с возможностью зарядки электронных устройств. В ближайшее время планируется организовать еще несколько таких зон в разных частях терминала.
Пресс-служба аэропорта сообщает, что до конца марта будет сдан еще один блок в зоне терминала. В него войдут капсульный отель, санузлы, комнаты для омовения и совершения молитв, а также бизнес-зал Anjir. Таким образом, аэровокзальный комплекс расширится еще на 875 кв.м.