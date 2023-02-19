https://uz.sputniknews.ru/20230219/v-tsentre-kishineva-nachalsya-miting-oppozitsionnoy-partii-shor-protiv-rosta-tsen-32374812.html

В центре Кишинева начался митинг оппозиционной партии "Шор" против роста цен

В центре Кишинева начался митинг оппозиционной партии "Шор" против роста цен

Манифестанты держат плакаты с антиправительственными лозунгами, призывают президента Майю Санду, премьер-министра Дорина Речана уйти в отставку.

2023-02-19T17:15+0500

2023-02-19T17:15+0500

2023-02-19T17:15+0500

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кишинев

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рост цен

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ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли в воскресенье на новый антиправительственный митинг, колонны движутся по центральным улицам Кишинева к зданию парламента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.Манифестанты держат плакаты с антиправительственными лозунгами, призывают президента Майю Санду, премьер-министра Дорина Речана уйти в отставку. Лидеры протестного движения пояснили, что на воскресном митинге будут звучать требования возврата денег, которые население республики потратило на оплату коммунальных услуг.Ранее оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста против роста тарифов на электроэнергию и роста цен. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "Национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. Первая акция протеста запланирована на 19 февраля.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности ПДС удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.Напомним, партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с ПСРМ. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

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в центре кишинева начался митинг оппозиционной партии шор против роста цен манифестанты держат плакаты с антиправительственными лозунгами призывают президента майю санду премьер министра дорина речана уйти в отставку