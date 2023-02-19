https://uz.sputniknews.ru/20230219/xokimiyat-tashkenta-nameren-privlech-rossiyskuyu-kompaniyu-dlya-audita-gorodskix-elektrosetey-32372458.html

Хокимият Ташкента намерен привлечь российскую компанию для аудита городских электросетей

Хокимият Ташкента намерен привлечь российскую компанию для аудита городских электросетей

Исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахманов и генеральный директор Mering Engineering Михаил Нагайцев обсудили возможности сотрудничества.

2023-02-19T15:19+0500

2023-02-19T15:19+0500

2023-02-19T15:19+0500

общество

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хокимият ташкента

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россия

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ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Хокимият Ташкента намерен привлечь российскую компанию Mering Engineering для проведения энергоаудита электрических сетей после случившихся сбоев в аномальные холод. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Узбекистана. По данным пресс-службы, исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахманов и генеральный директор Mering Engineering Михаил Нагайцев обсудили возможности сотрудничества. В частности, российской компании предложено провести аудит электросетей трех районов Ташкенте, где наблюдались многочисленные перебои в электроснабжении в аномальные январские холода, добавили в пресс-службе. Ранее хокимият Ташкента сообщал, что планирует привлечь российский проектно-инженерный центр "Дорогобужкотломаш" к модернизации системы городского теплоснабжения после массовых сбоев этой зимой. Во второй декаде января на всей территории Узбекистана была зафиксирована аномально холодная погода, ночью температура опускалась до минус 19-25 градусов, а днем - до 17 градусов мороза. Во всех населенных пунктах в разы увеличилось потребление электроэнергии и газа, что стало причиной массовых отключений электроэнергии, понижения давления газа в домах и отключения теплоснабжения.

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хокимият ташкента намерен привлечь российскую компанию для аудита городских электросетей исполняющий обязанности хокима ташкента бахтиёр рахманов и генеральный директор mering engineering михаил нагайцев обсудили возможности сотрудничества