https://uz.sputniknews.ru/20230219/yujnaya-koreya-i-ssha-proveli-sovmestnye-ucheniya-vvs-v-otvet-na-pusk-rakety-kndr-32372972.html
Южная Корея и США провели совместные учения ВВС в ответ на пуск ракеты КНДР
Южная Корея и США провели совместные учения ВВС в ответ на пуск ракеты КНДР
Северная Корея в субботу запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", она достигла высоты 5768 км и пролетела 989 км за 4015 секунд.
2023-02-19T16:16+0500
2023-02-19T16:16+0500
2023-02-19T16:16+0500
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ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Южная Корея и США в ответ на пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) провели совместные учения авиации с участием американских самолетов F-16 и тяжелого бомбардировщика B1-B, а также истребителей южнокорейских ВВС F-35A и F-15K, передает агентство Ренхап со ссылкой на ВВС Южной Кореи.Ранее сообщалось, что Северная Корея в субботу запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", она достигла высоты 5768 км и пролетела 989 км за 4015 секунд. Это уже второй пуск КНДР ракеты в 2023 году. До этого 1 января КНДР пустила одну ракету из сверхкрупной РСЗО.По данным военных, в ходе учений южнокорейские истребители провели учебный полет строем, охраняя американский бомбардировщик.Сообщается, что учения демонстрируют "передовые" оборонные способности альянса и его боевую готовность.Ранее США и Южная Корея провели аналогичные учения, 1 и 3 февраля. 1 февраля в них также участвовал бомбардировщик B1-B.
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южная корея и сша провели совместные учения ввс в ответ на пуск ракеты кндр северная корея в субботу запустила межконтинентальную баллистическую ракету хвасон 15 она достигла высоты 5768 км и пролетела 989 км за 4015 секунд
южная корея и сша провели совместные учения ввс в ответ на пуск ракеты кндр северная корея в субботу запустила межконтинентальную баллистическую ракету хвасон 15 она достигла высоты 5768 км и пролетела 989 км за 4015 секунд
Южная Корея и США провели совместные учения ВВС в ответ на пуск ракеты КНДР
Северная Корея в субботу запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", она достигла высоты 5768 км и пролетела 989 км за 4015 секунд.
ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik.
Южная Корея и США в ответ на пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) провели совместные учения авиации с участием американских самолетов F-16 и тяжелого бомбардировщика B1-B, а также истребителей южнокорейских ВВС F-35A и F-15K, передает агентство Ренхап
со ссылкой на ВВС Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что Северная Корея в субботу запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", она достигла высоты 5768 км и пролетела 989 км за 4015 секунд. Это уже второй пуск КНДР ракеты в 2023 году. До этого 1 января КНДР пустила одну ракету из сверхкрупной РСЗО.
По данным военных, в ходе учений южнокорейские истребители провели учебный полет строем, охраняя американский бомбардировщик.
Сообщается, что учения демонстрируют "передовые" оборонные способности альянса и его боевую готовность.
"Учения улучшили операционные способности альянса, а также подтвердили приверженность США железной обороне Корейского полуострова и обязательствам по расширенному сдерживанию (КНДР - Sputnik)", - заявили ВВС.
Ранее США и Южная Корея провели аналогичные учения, 1 и 3 февраля. 1 февраля в них также участвовал бомбардировщик B1-B.