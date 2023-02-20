https://uz.sputniknews.ru/20230220/chto-proisxodit-s-organizmom-esli-delat-zaryadku-kajdyy-den-23062339.html

Что происходит с организмом, если делать зарядку каждый день

Что происходит с организмом, если делать зарядку каждый день

Медики, диетологи, тренеры - все говорят о пользе утренней зарядки. Что именно происходит с вашим организмом, когда вы регулярно делаете упражнения - читайте в нашем материале.

2023-02-20T07:01+0500

2023-02-20T07:01+0500

2023-02-20T07:01+0500

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спорт

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Уделяя зарядке всего лишь 20 минут в день, вы можете сбросить вес, подтянуть фигуру и избежать множества проблем со здоровьем. Каких именно рассказал тренер по бегу и общей физической подготовке Евгений Шувакин в интервью РИА Новости.Профилактика переломовК 30-35 годам человек накапливает максимум костной массы. А после 40 кости начинают терять плотность и становиться хрупкими.Избежите болезней сердцаВо время упражнений сердце бьется чаще и сильнее, перекачивая больше крови с каждым сокращением.Контролируете сахар в кровиБлагодаря физической нагрузке, клетки тела эффективнее используют инсулин. Это снижает риск диабета, особенно если у вас лишний вес или есть родственники, страдающие этой болезнью.Сбросите весУтренняя зарядка позволит сжечь приличное количество калорий еще до завтрака.Улучшите общее самочувствиеПри сидячей работе и неподвижном образе жизни развивается гиподинамия. Она чревата депрессией, хронической усталостью, упадком сил, низкой работоспособностью и нарушениями аппетита.Если вы будете делать зарядку по утрам в течение 21 дня — время, которое нужно для формирования новой привычки, — то сами сможете увидеть, как улучшится ваше настроение и состояние организма в целом.Читайте также: Зарядка вместо кофе

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