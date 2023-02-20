https://uz.sputniknews.ru/20230220/eldor-shomurodov--biografiya-32385699.html

Элдор Шомуродов — биография

Элдор Шомуродов — биография

Узбекский футболист, нападающий итальянского клуба “Рома” и сборной Узбекистана, выступающий на правах аренды за клуб “Специя”. Биография Элдора Шомуродова – в... 20.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-20T14:25+0500

2023-02-20T14:25+0500

2023-02-20T14:37+0500

биография

узбекистан

элдор шомуродов

футбол

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Элдор Азаматович Шомуродов родился 29 июня 1995 года в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области.Начал заниматься футболом с 6 лет. С 11 лет учился в академии футбольного клуба “Машал” из города Мубарек.В 2014 году, в 19-летнем возрасте стал выступать за основную команду, и в том сезоне сыграл десять матчей, а “Машал” занял пятое место в чемпионате Узбекистана. Стал членом юношеской сборной Узбекистана.В начале 2015 года перешёл в ташкентский “Бунёдкор”, где играл до июня 2017 года. Сыграл в 96 матчах, забил 20 голов (в высшей лиге Узбекистана, Кубке Узбекистана и Лиге чемпионов АФК). Вместе с “Бунёдкором” стал финалистом Кубка Узбекистана и выиграл серебряные медали чемпионата Узбекистана.По итогам 2015 года был номинантом на звание “Лучшего молодого футболиста Азии” в АФК, но в том году это звание получил его соотечественник и ровесник Достонбек Хамдамов.В июле 2017 года перешёл в российский клуб “Ростов”, с которым подписал контракт на 2,5 года. В чемпионате России дебютировал 30 июля 2017 года в гостевом матче третьего тура против “Амкара” (1:0) — вышел на замену на 88-й минуте.В конце мая 2019 года “Ростов” продлил контракт с Шомуродовым на три года, а 7 июня – еще на пять лет. В августе того же года признан лучшим игроком месяца в Премьер-лиге.1 октября 2020 года перешёл в итальянский клуб “Дженоа”. Сумма трансфера составила 7,5 млн евро. Футболист подписал с клубом из Генуи контракт до лета 2024 года.Шомуродов стал вторым в истории узбекским футболистом в чемпионате Италии после Ильяса Зейтуллаева. 19 октября дебютировал в Серии А, выйдя в стартовом составе в матче против “Вероны” (0:0). 30 ноября во втором тайме домашнего матча Серии А против “Пармы” забил свой первый мяч за “Дженоа”.2 августа 2021 года перешёл в “Рому”, сумма контракта составила 17,5 млн евро. 19 августа 2021 года Элдор дебютировал за новый клуб в матче плей-офф квалификационного раунда Лиги конференции против “Трабзонспора”, где забил свой первый гол, а встреча окончилась победой римлян (2:1).30 января 2023 года Шомуродов перешел в "Специю" на правах аренды. Сумма трансфера составила 1,5 млн евро.Карьера в национальной сборнойСыграл несколько матчей за юношескую сборную Узбекистана. До 2016 года играл за молодёжную сборную.С 2015 года выступал также за национальную сборную республики. Дебютный матч за команду Узбекистана сыграл 3 сентября 2015 года в матче против сборной Йемена в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018. Впоследствии стал одним из основных игроков сборной Узбекистана.В декабре 2018 года был включён в заявку на Кубок Азии 2019. 9 января в первом матче группового этапа против Омана отличился голом на 86-й минуте игры, забив победный мяч в матче (2:1).13 января во втором матче группового этапа против Туркменистана отличился дважды на 24 и 42-й минутах игры. В итоге сборная Узбекистана победила туркменов со счётом 4:0. В третьем матче группового этапа, которая состоялась 17 января, Узбекистан уступил Японии 1:2, единственный мяч своей команды на 40-й минуте забил Элдор.ДостиженияКомандные: ФК “Рома”Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22ЛичныеФутболист года в Узбекистане: 2019, 2021 гг.Включён в список 33 лучших футболистов чемпионата России: 2019/20 г.Чемпион Средней Азии по футболу среди юниоровСемья:Отец Азамат играл в командах низших лиг чемпионата Узбекистана, родной брат Санджар тоже играл в футбол. Наиболее известным родственником Эльдора Шомуродова является его дядя — Ильхом Шомуродов, нападающий сборной Узбекистана. Второй дядя, Отабек, также был футболистом.Женат, супругу зовут Омина. Судя по фотографиям в социальных сетях, у них двое детей.

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узбекистан, элдор шомуродов, футбол