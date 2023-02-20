https://uz.sputniknews.ru/20230220/ni-dnya-bez-sveta-uzbekistanets-podelilsya-opytom-ispolzovaniya-solnechnoy-paneli---video-32392931.html
Ни дня без света: узбекистанец поделился опытом использования солнечной панели - видео
Ни дня без света: узбекистанец поделился опытом использования солнечной панели - видео
Ислам Джамалов стал одним из первых, кто установил у себя дома солнечную фотоэлектрическую панель. В чем преимущество солнечной энергии и за какой срок окупается оборудование он рассказал корреспонденту Sputnik.
2023-02-20T20:11+0500
2023-02-20T20:11+0500
2023-02-20T20:11+0500
видео
узбекистан
ташкент
энергетика
солнечная батарея
солнечная энергия
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Узбекистанцы смогут получить субсидии за электроэнергию, вырабатываемую с помощью солнечных панелей. Постановление об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев. Однако есть граждане, которые перешли на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) уже давно. Sputnik узнал, во сколько обойдется установка солнечных панелей в частном доме, в чем основные плюсы и как продавать электричество государству. Подробнее – смотрите в нашем видео.
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2023
Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png
узбекистан ташкент солнечные панели батарея опыт использования плюсы сколько стоит как быстро окупится субсидия от государства из госбюджета как сэкономить на электричестве
узбекистан ташкент солнечные панели батарея опыт использования плюсы сколько стоит как быстро окупится субсидия от государства из госбюджета как сэкономить на электричестве
Ни дня без света: узбекистанец поделился опытом использования солнечной панели - видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Ислам Джамалов стал одним из первых, кто установил у себя дома солнечную фотоэлектрическую панель. В чем преимущество солнечной энергии и за какой срок окупается оборудование он рассказал корреспонденту Sputnik.
Узбекистанцы смогут получить субсидии за электроэнергию, вырабатываемую с помощью солнечных панелей. Постановление об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Однако есть граждане, которые перешли на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) уже давно.
Sputnik узнал, во сколько обойдется установка солнечных панелей в частном доме, в чем основные плюсы и как продавать электричество государству. Подробнее – смотрите в нашем видео
.