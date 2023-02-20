https://uz.sputniknews.ru/20230220/ni-dnya-bez-sveta-uzbekistanets-podelilsya-opytom-ispolzovaniya-solnechnoy-paneli---video-32392931.html

Ни дня без света: узбекистанец поделился опытом использования солнечной панели - видео

Ни дня без света: узбекистанец поделился опытом использования солнечной панели - видео

Ислам Джамалов стал одним из первых, кто установил у себя дома солнечную фотоэлектрическую панель. В чем преимущество солнечной энергии и за какой срок окупается оборудование он рассказал корреспонденту Sputnik.

2023-02-20T20:11+0500

2023-02-20T20:11+0500

2023-02-20T20:11+0500

видео

узбекистан

ташкент

энергетика

солнечная батарея

солнечная энергия

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Узбекистанцы смогут получить субсидии за электроэнергию, вырабатываемую с помощью солнечных панелей. Постановление об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев. Однако есть граждане, которые перешли на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) уже давно. Sputnik узнал, во сколько обойдется установка солнечных панелей в частном доме, в чем основные плюсы и как продавать электричество государству. Подробнее – смотрите в нашем видео.

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2023

Элина Бекназарова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png

Элина Бекназарова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png

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Элина Бекназарова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png

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