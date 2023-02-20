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Облачно и без осадков: прогноз погоды на 20 февраля
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 20 февраля
Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
2023-02-20T08:02+0500
2023-02-20T08:02+0500
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прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. В понедельник в Узбекистане ожидается переменная облачность. Ветер восточный. Об этом сообщает Узгидромет. ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 14-16° тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла. Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 12-17° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 13-18° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2°мороза-3°тепла, днем 9-14° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.
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облачно и без осадков прогноз погоды на 20 февраля погода понедельник узбекистан ташкент фергана бухара самарканд навои каракалпакстан какая погода ожидается в понедельник на территории республики читайте в нашем материале
облачно и без осадков прогноз погоды на 20 февраля погода понедельник узбекистан ташкент фергана бухара самарканд навои каракалпакстан какая погода ожидается в понедельник на территории республики читайте в нашем материале

Облачно и без осадков: прогноз погоды на 20 февраля

08:02 20.02.2023
© Unsplash — бесплатный фотостокПеременная облачность
Переменная облачность - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2023
© Unsplash — бесплатный фотосток
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Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. В понедельник в Узбекистане ожидается переменная облачность. Ветер восточный. Об этом сообщает Узгидромет.

Ташкент

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 14-16° тепла.

Республика Каракалпакстан

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.

Хорезмская область

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 12-17° тепла.

Бухарская, Навоийская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.

Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 13-18° тепла.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2°мороза-3°тепла, днем 9-14° тепла.

Предгорные и горные районы

Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.
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