https://uz.sputniknews.ru/20230220/shavkat-mirzieev-egipet-kair-video-32396872.html

Как встретили Шавката Мирзиёева в Каире — видео

Как встретили Шавката Мирзиёева в Каире — видео

Президент Узбекистана прибыл в Египет по приглашению президента Арабской Республики Египет Абдельфаттаха ас-Сиси. 20.02.2023, Sputnik Узбекистан

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каир

египет

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 февраля – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Каир, передает пресс-служба главы государства.Главу Узбекистана в аэропорту встретил президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси.Как ранее сообщала пресс-служба президента Узбекистана, переговоры на высшем уровне, пройдут во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире. Стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в приоритетных сферах. Лидеры также подпишут ряд двусторонних документов. Шавкат Мирзиёев также встретится с представителями ведущих компаний Египта, и в рамках официального визита посетит Национальный музей египетской цивилизации, где хранится богатейшая коллекция исторических артефактов.

каир

египет

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каир, египет, шавкат мирзиёев, узбекистан