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Как встретили Шавката Мирзиёева в Каире — видео
Как встретили Шавката Мирзиёева в Каире — видео
Президент Узбекистана прибыл в Египет по приглашению президента Арабской Республики Египет Абдельфаттаха ас-Сиси. 20.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-20T20:22+0500
2023-02-20T20:22+0500
2023-02-20T20:25+0500
каир
египет
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 февраля – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Каир, передает пресс-служба главы государства.Главу Узбекистана в аэропорту встретил президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси.Как ранее сообщала пресс-служба президента Узбекистана, переговоры на высшем уровне, пройдут во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире. Стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в приоритетных сферах. Лидеры также подпишут ряд двусторонних документов. Шавкат Мирзиёев также встретится с представителями ведущих компаний Египта, и в рамках официального визита посетит Национальный музей египетской цивилизации, где хранится богатейшая коллекция исторических артефактов.
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каир, египет, шавкат мирзиёев, узбекистан
каир, египет, шавкат мирзиёев, узбекистан
Как встретили Шавката Мирзиёева в Каире — видео
20:22 20.02.2023 (обновлено: 20:25 20.02.2023)
Президент Узбекистана прибыл в Египет по приглашению президента Арабской Республики Египет Абдельфаттаха ас-Сиси.
ТАШКЕНТ, 20 февраля – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Каир, передает пресс-служба главы государства.
Главу Узбекистана в аэропорту встретил президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси.
Как ранее сообщала пресс-служба президента Узбекистана, переговоры на высшем уровне, пройдут во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире. Стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в приоритетных сферах. Лидеры также подпишут ряд двусторонних документов. Шавкат Мирзиёев также встретится с представителями ведущих компаний Египта, и в рамках официального визита посетит Национальный музей египетской цивилизации, где хранится богатейшая коллекция исторических артефактов.