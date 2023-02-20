https://uz.sputniknews.ru/20230220/uzbekistanskie-biznesmeny-primut-uchastie-v-mejdunarodnom-sammite-developerov-v-kazaxstane-32373141.html

Узбекистанские бизнесмены примут участие в международном саммите девелоперов в Казахстане

Узбекистанские бизнесмены примут участие в международном саммите девелоперов в Казахстане

Саммит будет состоять из двух секций. Подробности - в нашем материале.

2023-02-20T09:05+0500

2023-02-20T09:05+0500

2023-02-20T09:05+0500

экономика

узбекистан

казахстан

бизнес

саммит

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ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Международный саммит девелоперов пройдет 1-2 марта 2023 года в Алматы, сообщает РИА Новости.Известно, что цель мероприятия - повысить качество девелоперских проектов в СНГ и создать сильное международное сообщество застройщиков для обмена опытом и решения общих проблем.Саммит будет состоять из двух секций. В первой - "Управление, продукт и строительство" - участники мероприятия обсудят аналитику и прогнозы на рынке новостроек, тренды мировой архитектуры и изменение продукта, выход девелоперов на рынки других стран, проблемы строительной отрасли и пути их решения и другие темы.В секции "Маркетинг и продажи" эксперты расскажут, как быстро адаптироваться к запросам потребителя, а также представят свое видение современных подходов к маркетинговым и креативным стратегиям и успешно реализованные кейсы. Кроме того, они обсудят вопросы взаимодействия маркетинга и продаж, техники и инструментов продаж, организации клиентского сервиса.Для участия в саммите организаторы приглашают собственников и руководителей компаний-застройщиков Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции, России и других стран.В числе спикеров заявлены управляющий партнер фонда Asadel Partners, основатель образовательной платформы margulan.info Маргулан Сейсембаев, председатель совета директоров холдинга Bi Group Айдын Рахимбаев (Казахстан), генеральный директор компании Golden House Алексей Болдин (Узбекистан), управляющий партнер "Самолет плюс" Дмитрий Волков (Россия), основатель и генеральный директор ГК "Мармакс" Юрий Юров (Россия), директор "Этажи Девелопмент" Марсель Габдульманов (Россия).

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бизнесмены из узбекистана примут участие в международном саммите девелоперов в казахстане саммит будет состоять из двух секций подробности в нашем материале