https://uz.sputniknews.ru/20230220/v-tashkente-proydet-forum-gidov-uzbekistana-32393103.html
В Ташкенте пройдет "Форум гидов Узбекистана"
В Ташкенте пройдет "Форум гидов Узбекистана"
На мероприятии представят новые современные образовательные проекты для гидов, обсудят новые направления туристической индустрии.
2023-02-20T19:11+0500
2023-02-20T19:11+0500
2023-02-20T19:23+0500
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ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. В Ташкенте 21 февраля пройдет VI "Форум гидов Узбекистана - 2023", посвященный Международному дню экскурсоводов”.Детали предстоящего мероприятия выяснил корреспондент Sputnik.Организаторами форума выступают Министерство туризма и культурного наследия, Научно-исследовательский институт изучения проблем объектов культурного наследия и развития туризма, Всемирная федерациея ассоциаций туристических гидов, Ассоциация гидов Узбекистана, а также Федерация гидов Индии.Здесь представят новые современные образовательные проекты для гидов, обсудят современные достижения и планы на будущее, познакомятся с новыми направлениями туристической индустрии и современным профессиональным оборудованием для гидов.Также пройдет презентация инновационного мобильного приложения Progressive Web App (PWA) для туристов.Всего в форуме примут участие более 200 гидов, а также представители СМИ и гости.
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узбекистан туризм форум гидов международный
узбекистан туризм форум гидов международный
В Ташкенте пройдет "Форум гидов Узбекистана"
19:11 20.02.2023 (обновлено: 19:23 20.02.2023)
На мероприятии представят новые современные образовательные проекты для гидов, обсудят новые направления туристической индустрии.
ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. В Ташкенте 21 февраля пройдет VI "Форум гидов Узбекистана - 2023", посвященный Международному дню экскурсоводов”.
Детали предстоящего мероприятия выяснил корреспондент Sputnik.
Организаторами форума выступают Министерство туризма и культурного наследия, Научно-исследовательский институт изучения проблем объектов культурного наследия и развития туризма, Всемирная федерациея ассоциаций туристических гидов, Ассоциация гидов Узбекистана, а также Федерация гидов Индии.
Здесь представят новые современные образовательные проекты для гидов, обсудят современные достижения и планы на будущее, познакомятся с новыми направлениями туристической индустрии и современным профессиональным оборудованием для гидов.
Также пройдет презентация инновационного мобильного приложения Progressive Web App (PWA) для туристов.
“В рамках программы будет организована ярмарка "Путешествуй с книгой", где участники представят большой выбор книг по различным направлениям, которые интересны гидам, а также новинки от ведущих национальных и научно-исследовательских институтов. Гости смогут купить понравившиеся книги", - рассказал организатор форума Ибрагим Исламов.
Всего в форуме примут участие более 200 гидов, а также представители СМИ и гости.