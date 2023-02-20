https://uz.sputniknews.ru/20230220/v-tashkente-proydet-forum-gidov-uzbekistana-32393103.html

В Ташкенте пройдет "Форум гидов Узбекистана"

В Ташкенте пройдет "Форум гидов Узбекистана"

На мероприятии представят новые современные образовательные проекты для гидов, обсудят новые направления туристической индустрии.

2023-02-20T19:11+0500

2023-02-20T19:11+0500

2023-02-20T19:23+0500

туризм

ташкент

узбекистан

форум

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/11/29195552_0:305:2561:1745_1920x0_80_0_0_ad2da7efa522b0cc382e89496c873b8a.jpg

ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. В Ташкенте 21 февраля пройдет VI "Форум гидов Узбекистана - 2023", посвященный Международному дню экскурсоводов”.Детали предстоящего мероприятия выяснил корреспондент Sputnik.Организаторами форума выступают Министерство туризма и культурного наследия, Научно-исследовательский институт изучения проблем объектов культурного наследия и развития туризма, Всемирная федерациея ассоциаций туристических гидов, Ассоциация гидов Узбекистана, а также Федерация гидов Индии.Здесь представят новые современные образовательные проекты для гидов, обсудят современные достижения и планы на будущее, познакомятся с новыми направлениями туристической индустрии и современным профессиональным оборудованием для гидов.Также пройдет презентация инновационного мобильного приложения Progressive Web App (PWA) для туристов.Всего в форуме примут участие более 200 гидов, а также представители СМИ и гости.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан туризм форум гидов международный