https://uz.sputniknews.ru/20230220/v-uzbekistane-nerezidenty-smogut-otkryvat-scheta-dlya-pokupki-kriptoaktivov-32373518.html

В Узбекистане нерезиденты смогут открывать счета для покупки криптоактивов

В Узбекистане нерезиденты смогут открывать счета для покупки криптоактивов

Ранее ЦБ Узбекистана своим постановлением разрешил юрлицам-нерезидентам переводить средства со своих зарубежных счетов для покупки криптоактивов в Узбекистане, а также возвращать эти средства обратно. Подробности - в нашем материале.

2023-02-20T10:08+0500

2023-02-20T10:08+0500

2023-02-20T10:08+0500

экономика

узбекистан

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цб

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ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Юрлица-нерезиденты получили право открывать счета в коммерческих банках Узбекистана для операций с криптоактивами в республике, это создает благоприятные условия для увеличения их оборота, заявили РИА Новости в субботу в национальном агентстве перспективных проектов (НАПП), регуляторе данной сферы в стране. Ранее ЦБ Узбекистана своим постановлением разрешил юрлицам-нерезидентам переводить средства со своих зарубежных счетов для покупки криптоактивов в Узбекистане, а также возвращать эти средства обратно. Их использование в других целях запрещается. Принятие данной нормы направлено на дальнейшее создание благоприятных условий для развития оборота криптоактивов в Узбекистане, добавили в агентстве. В настоящее время открывать счета в комбанках в республике могут только юрлица-нерезиденты, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также участвующие в биржевых и электронных торгах. В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри Узбекистана. В декабре 2019 года южнокорейская Kobea Group получила первую и пока единственную лицензию на создание и осуществление деятельности криптобиржи в республике. В ноябре 2022 года лицензии на работу в республике получили первые два криптомагазина. С 1 января 2023 года граждане и юридические лица в Узбекистане могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену криптоактивов исключительно через национальных провайдеров услуг.

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в узбекистане нерезиденты смогут открывать счета для покупки криптоактивов ранее цб узбекистана своим постановлением разрешил юрлицам нерезидентам переводить средства со своих зарубежных счетов для покупки криптоактивов в узбекистане а также возвращать эти средства обратно подробности в нашем материале