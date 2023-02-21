https://uz.sputniknews.ru/20230221/foto-v-turtsii-snova-proshli-zemletryaseniya--32435178.html
Фото: в Турции снова прошли землетрясения
Фото: в Турции снова прошли землетрясения
Вчера в провинции Хатай произошли повторные землетрясения.
2023-02-21T21:10+0500
2023-02-21T21:10+0500
2023-02-21T21:10+0500
фото
турция
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/15/32435347_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3d2ffbcf44844aa2937dc6385d4def51.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/15/32435347_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_e8d4c195f18cd1eead42d81e02db84f0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото в турции снова прошли землетрясения повторные землетрясения турция хатай где произошли магнитуда сколько погибло раненные погибшие выжило чп стихийное бедствие новости новость
фото в турции снова прошли землетрясения повторные землетрясения турция хатай где произошли магнитуда сколько погибло раненные погибшие выжило чп стихийное бедствие новости новость
Фото: в Турции снова прошли землетрясения
Вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошли повторные землетрясения. Их магнитуда достигала 6,4 балла. В результате ЧП погибло шесть человек. Как страна пережила очередное бедствие – в нашей фотоленте.
© AP Photo / Ugur Yildirim
Мальчик получил травму во время землетрясений.
Мальчик получил травму во время землетрясений.
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
Спасатели ищут пострадавших в обрушившемся здании после повторного землетрясения.
Спасатели ищут пострадавших в обрушившемся здании после повторного землетрясения.
© AP Photo / Ugur Yildirim
Мужчине оказывают медицинскую помощь после ЧП.
Мужчине оказывают медицинскую помощь после ЧП.
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
Группа спасателей сделала перерыв во время поисково-спасательных работ.
Группа спасателей сделала перерыв во время поисково-спасательных работ.
© AP Photo / Ugur Yildirim
Спасатели ищут людей в разрушенном здании.
Спасатели ищут людей в разрушенном здании.
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
Здание, поврежденное во время землетрясения.
Здание, поврежденное во время землетрясения.
© AFP 2023 / Yasin Akgul
Специалисты Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) осматривают обломки разрушенного здания.
Специалисты Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) осматривают обломки разрушенного здания.
© AP Photo / Efekan Akyuz
Солдат несет на спине раненного.
Солдат несет на спине раненного.