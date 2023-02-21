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Фото: в Турции снова прошли землетрясения
Фото: в Турции снова прошли землетрясения
Вчера в провинции Хатай произошли повторные землетрясения.
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фото
турция
землетрясение
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фото в турции снова прошли землетрясения повторные землетрясения турция хатай где произошли магнитуда сколько погибло раненные погибшие выжило чп стихийное бедствие новости новость
фото в турции снова прошли землетрясения повторные землетрясения турция хатай где произошли магнитуда сколько погибло раненные погибшие выжило чп стихийное бедствие новости новость

Фото: в Турции снова прошли землетрясения

21:10 21.02.2023
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НовостиTelegram
Вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошли повторные землетрясения. Их магнитуда достигала 6,4 балла. В результате ЧП погибло шесть человек. Как страна пережила очередное бедствие – в нашей фотоленте.
© AP Photo / Ugur Yildirim

Мальчик получил травму во время землетрясений.

Мальчик получил травму во время землетрясений. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Ugur Yildirim

Мальчик получил травму во время землетрясений.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Спасатели ищут пострадавших в обрушившемся здании после повторного землетрясения.

Спасатели ищут пострадавших в обрушившемся здании после повторного землетрясения. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Спасатели ищут пострадавших в обрушившемся здании после повторного землетрясения.

© AP Photo / Ugur Yildirim

Мужчине оказывают медицинскую помощь после ЧП.

Мужчине оказывают медицинскую помощь после ЧП. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AP Photo / Ugur Yildirim

Мужчине оказывают медицинскую помощь после ЧП.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Группа спасателей сделала перерыв во время поисково-спасательных работ.

Группа спасателей сделала перерыв во время поисково-спасательных работ. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Группа спасателей сделала перерыв во время поисково-спасательных работ.

© AP Photo / Ugur Yildirim

Спасатели ищут людей в разрушенном здании.

Спасатели ищут людей в разрушенном здании. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AP Photo / Ugur Yildirim

Спасатели ищут людей в разрушенном здании.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Здание, поврежденное во время землетрясения.

Здание, поврежденное во время землетрясения. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Здание, поврежденное во время землетрясения.

© AFP 2023 / Yasin Akgul

Специалисты Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) осматривают обломки разрушенного здания.

Специалисты Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) осматривают обломки разрушенного здания. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Yasin Akgul

Специалисты Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) осматривают обломки разрушенного здания.

© AP Photo / Efekan Akyuz

Солдат несет на спине раненного.

Солдат несет на спине раненного. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Efekan Akyuz

Солдат несет на спине раненного.

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