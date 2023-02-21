Фото: в Турции снова прошли землетрясения

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Вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошли повторные землетрясения. Их магнитуда достигала 6,4 балла. В результате ЧП погибло шесть человек. Как страна пережила очередное бедствие – в нашей фотоленте.