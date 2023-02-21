https://uz.sputniknews.ru/20230221/mirziyoev-vstretilsya-s-rukovoditelyami-veduschix-kompaniy-egipta-32407501.html

Мирзиёев встретился с руководителями ведущих компаний Египта

Мирзиёев встретился с руководителями ведущих компаний Египта

Как прошла встреча узбекистанского лидера и представителей деловых кругов Египта - читайте в нашем материале.

2023-02-21T10:02+0500

2023-02-21T10:02+0500

2023-02-21T10:02+0500

политика

шавкат мирзиёев

египет

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита встретился с представителями деловых кругов этой страны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.С египетской стороны в мероприятии приняли участие министр международного сотрудничества Рания аль-Машат, президент Федерации торговых палат Ибрагим Махмуд аль-Араби, главы таких крупных компаний, как Elsewedy Electric, El Araby Group, Orascom Construction, Poliserve Group, Al-Rowad, Lotus Garments Group и других.В ходе встречи стороны отметили огромный потенциал в двусторонних отношениях и большие возможности для наращивания деловых связей и бизнес-контактов, активизации взаимных инвестиций и увеличения торговли между Узбекистаном и Египтом.Мирзиёев подчеркнул роль, которую играют деловые сообщества двух стран в налаживании современных способов сотрудничества, например, восстановление маршрута Великого Шёлкового пути.Также президент высоко оценил результаты прошедшего узбекско-египетского бизнес-форума, по итогам которого достигнуты конкретные договоренности по реализации более 20 соглашений и контрактов на общую сумму $1,6 млрд.Помимо прочего, отмечены широкие возможности для промышленной кооперации в энергетической, электротехнической, химической, горнодобывающей, текстильной, сельскохозяйственной, фармацевтической и кожевенно-обувной отраслях.Кроме этого, стороны обменялись мнениями по перспективным направлениям взаимодействия и реализации новых точек роста и высказали предложения по началу осуществления совместных проектов и договоренностей.В рамках встречи участники решили принять совместную "дорожную карту" по обеспечению практической реализации совместных проектов и дальнейшему наращиванию торгово-инвестиционного сотрудничества.

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как прошла встреча узбекистанского лидера и представителей деловых кругов египта читайте в нашем материале мирзиёев встретился с руководителями ведущих компаний египта