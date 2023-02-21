https://uz.sputniknews.ru/20230221/nebolshoe-poteplenie-prognoz-pogody-na-21-fevralya-32401948.html
Небольшое потепление: прогноз погоды на 21 февраля
Небольшое потепление: прогноз погоды на 21 февраля
Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.
2023-02-21T08:05+0500
2023-02-21T08:05+0500
2023-02-21T08:05+0500
общество
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прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. Ветер восточный. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 17-19° тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 15-20° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 11-16° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла.
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небольшое потепление прогноз погоды на 21 февраля какая погода ожидается во вторник на территории республики читайте в нашем материале какая погода вторник на узбекистан ташкент бухара самарканд навои фергана каракалпакстан когда потепление сколько градусов температура днем ночью день ночь
небольшое потепление прогноз погоды на 21 февраля какая погода ожидается во вторник на территории республики читайте в нашем материале какая погода вторник на узбекистан ташкент бухара самарканд навои фергана каракалпакстан когда потепление сколько градусов температура днем ночью день ночь
Небольшое потепление: прогноз погоды на 21 февраля
Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik.
Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. Ветер восточный. Об этом сообщает
Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 17-19° тепла.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 15-20° тепла.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 11-16° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла.