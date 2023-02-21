https://uz.sputniknews.ru/20230221/nebolshoe-poteplenie-prognoz-pogody-na-21-fevralya-32401948.html

Небольшое потепление: прогноз погоды на 21 февраля

Небольшое потепление: прогноз погоды на 21 февраля

Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.

2023-02-21T08:05+0500

2023-02-21T08:05+0500

2023-02-21T08:05+0500

общество

прогноз

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. Ветер восточный. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 17-19° тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 15-20° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 11-16° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла.

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