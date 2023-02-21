https://uz.sputniknews.ru/20230221/poslanie-prezidenta-rf-vladimira-putina-federalnomu-sobraniyu--video-32410818.html

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — трансляция завершена

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — трансляция завершена

Ежегодное обращение Президента России к Федеральному Собранию с информацией о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики... 21.02.2023, Sputnik Узбекистан

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видео

россия

владимир путин

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Ежегодное обращение Президента России к Федеральному Собранию с информацией о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства.По информации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в послании будут затронуты темы спецоперации, экономики и социальной сферы.Мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве.

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