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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — трансляция завершена
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — трансляция завершена
Ежегодное обращение Президента России к Федеральному Собранию с информацией о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики... 21.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-21T13:53+0500
2023-02-21T13:53+0500
2023-02-21T16:50+0500
видео
россия
владимир путин
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Ежегодное обращение Президента России к Федеральному Собранию с информацией о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства.По информации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в послании будут затронуты темы спецоперации, экономики и социальной сферы.Мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве.
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россия, владимир путин, видео
россия, владимир путин, видео
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — трансляция завершена
13:53 21.02.2023 (обновлено: 16:50 21.02.2023)
Ежегодное обращение Президента России к Федеральному Собранию с информацией о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
Ежегодное обращение Президента России к Федеральному Собранию с информацией о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
По информации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в послании будут затронуты темы спецоперации, экономики и социальной сферы.
Мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве.