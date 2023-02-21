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https://uz.sputniknews.ru/20230221/putin-rossiya-delala-vse-chtoby-reshit-problemu-donbassa-mirnymi-sredstvami-32412708.html
Путин: Россия делала все, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами
Путин: Россия делала все, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами
Это Запад развязал войну, а Россия пытается ее остановить, заявил президент России в обращении к Федеральному Собранию. 21.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-21T14:17+0500
2023-02-21T15:09+0500
россия
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию. Он напомнил о ряде агрессивных действий в адрес России и Донбасса: поставки оружия, развертывание баз, провоцирование агрессии в адрес регионов Донбасса."Это они развязали войну, а мы пытаемся ее остановить", - подчеркнул президент.
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владимир путин, ежегодное послание президента рф федеральному собранию
владимир путин, ежегодное послание президента рф федеральному собранию

Путин: Россия делала все, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами

14:17 21.02.2023 (обновлено: 15:09 21.02.2023)
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Это Запад развязал войну, а Россия пытается ее остановить, заявил президент России в обращении к Федеральному Собранию.
ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию.
"Мы делали все возможное, действительно все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий", - сказал Путин.
Он напомнил о ряде агрессивных действий в адрес России и Донбасса: поставки оружия, развертывание баз, провоцирование агрессии в адрес регионов Донбасса.
"Это они развязали войну, а мы пытаемся ее остановить", - подчеркнул президент.
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