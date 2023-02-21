https://uz.sputniknews.ru/20230221/putin-rossiya-delala-vse-chtoby-reshit-problemu-donbassa-mirnymi-sredstvami-32412708.html

Путин: Россия делала все, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами

Путин: Россия делала все, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами

Это Запад развязал войну, а Россия пытается ее остановить, заявил президент России в обращении к Федеральному Собранию. 21.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-21T14:17+0500

2023-02-21T14:17+0500

2023-02-21T15:09+0500

россия

владимир путин

ежегодное послание президента рф федеральному собранию

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ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию. Он напомнил о ряде агрессивных действий в адрес России и Донбасса: поставки оружия, развертывание баз, провоцирование агрессии в адрес регионов Донбасса."Это они развязали войну, а мы пытаемся ее остановить", - подчеркнул президент.

россия

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владимир путин, ежегодное послание президента рф федеральному собранию