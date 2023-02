https://uz.sputniknews.ru/20230221/rossiya-priostanavlivaet-uchastie-v-dogovore-o-nastupatelnom-voorujenii-32419783.html

Россия приостанавливает участие в договоре о наступательном вооружении

Россия приостанавливает участие в договоре о наступательном вооружении

Такое заявление сделал в обращении к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин. 21.02.2023, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических науступательных вооружениях.Такое заявление сделал в обращении к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин."Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит, а приостанавливает свое участие", - подчеркнул российский лидер.Напомним, власти России и США обменялись нотами о продлении Договора о стратегичских наступательных вооружениях 26 января 2021 года. Сам договор президент России Дмитрий Медведев и глава США Барак Обама подписали 8 апреля 2010 года в Праге.Официальное название документа: "Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms).Согласно договору, каждая из сторон обязана ограничить и сократить свои стратегические наступательные вооружения, чтобы они не превышали определенного количества.

