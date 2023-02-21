https://uz.sputniknews.ru/20230221/uzbekistan-otpravil-v-siriyu-pochti-50-tonn-gumpomoschi-32418379.html

Узбекистан отправил в Сирию почти 50 тонн гумпомощи

Узбекистан отправил в Сирию почти 50 тонн гумпомощи

Гуманитарную помощь доставят сотрудники МЧС и Министерства транспорта.

2023-02-21T15:35+0500

2023-02-21T15:35+0500

2023-02-21T15:35+0500

происшествия

узбекистан

гуманитарная помощь

сирия

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Узбекистан направил почти 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Сирии, сообщает УзА.Груз отправили по поручению президента Шавката Мирзиеева.В пострадавшие регионы отправили одежду для детей и взрослых, бытовую технику, консервы, сухофрукты, полуфабрикаты, детские каши, одеяла и подушки, инструменты, гигиенические средства и другие предметы первой необходимости.Гуманитарный груз доставят самолетом из Узбекистана в Сирию сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства транспорта.Напомним, разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля. Узбекистан направил в Турцию около 200 сотрудников МЧС, кинологов и медиков, а также несколько партий гуманитарной помощи.

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