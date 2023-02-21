https://uz.sputniknews.ru/20230221/uzbekistanskie-sportsmenki-zavoevali-medali-na-kubke-mira-po-fextovaniyu-32408516.html
Узбекистанские спортсменки завоевали медали на Кубке мира по фехтованию
Узбекистанские спортсменки завоевали медали на Кубке мира по фехтованию
Как узбекистанские спортсмены выступили на этапе молодежного Кубка мира по фехтованию - читайте в нашем материале.
2023-02-21T12:29+0500
2023-02-21T12:29+0500
2023-02-21T12:29+0500
спорт
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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Представительницы сборной Узбекистана завоевали медали на этапе молодёжного Кубка мира по фехтованию, который проходил в ряде европейских городов. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, в одиночном разряде узбекистанка Фернанда Эррера одолела своих соперниц и завоевала золотую медаль. Спортсменки Дилназ Уснатдинова и Аякоз Джумамуратова завоевали бронзовые награды. Кроме этого, сборная республики одержала победу и в командной программе. Представительницы Узбекистана поднялись на высшую ступень пьедестала почёта.
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узбекистанские спортсменки завоевали медали на кубке мира по фехтованию как узбекистанские спортсмены выступили на этапе молодежного кубка мира по фехтованию смотрите в нашем материале
узбекистанские спортсменки завоевали медали на кубке мира по фехтованию как узбекистанские спортсмены выступили на этапе молодежного кубка мира по фехтованию смотрите в нашем материале
Узбекистанские спортсменки завоевали медали на Кубке мира по фехтованию
Как узбекистанские спортсмены выступили на этапе молодежного Кубка мира по фехтованию - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik
. Представительницы сборной Узбекистана завоевали медали на этапе молодёжного Кубка мира по фехтованию, который проходил в ряде европейских городов. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета республики.
Так, в одиночном разряде узбекистанка Фернанда Эррера одолела своих соперниц и завоевала золотую медаль. Спортсменки Дилназ Уснатдинова и Аякоз Джумамуратова завоевали бронзовые награды.
Кроме этого, сборная республики одержала победу и в командной программе. Представительницы Узбекистана поднялись на высшую ступень пьедестала почёта.