https://uz.sputniknews.ru/20230221/uzbekistanskie-sportsmenki-zavoevali-medali-na-kubke-mira-po-fextovaniyu-32408516.html

Узбекистанские спортсменки завоевали медали на Кубке мира по фехтованию

Узбекистанские спортсменки завоевали медали на Кубке мира по фехтованию

Как узбекистанские спортсмены выступили на этапе молодежного Кубка мира по фехтованию - читайте в нашем материале.

2023-02-21T12:29+0500

2023-02-21T12:29+0500

2023-02-21T12:29+0500

спорт

узбекистан

кубок мира по фехтованию

фехтование

медали

медаль

спортсмен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/15/32408223_0:28:1080:636_1920x0_80_0_0_4889e36bcf88876d5b6c70a9f4edd153.jpg

ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Представительницы сборной Узбекистана завоевали медали на этапе молодёжного Кубка мира по фехтованию, который проходил в ряде европейских городов. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, в одиночном разряде узбекистанка Фернанда Эррера одолела своих соперниц и завоевала золотую медаль. Спортсменки Дилназ Уснатдинова и Аякоз Джумамуратова завоевали бронзовые награды. Кроме этого, сборная республики одержала победу и в командной программе. Представительницы Узбекистана поднялись на высшую ступень пьедестала почёта.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанские спортсменки завоевали медали на кубке мира по фехтованию как узбекистанские спортсмены выступили на этапе молодежного кубка мира по фехтованию смотрите в нашем материале