https://uz.sputniknews.ru/20230221/v-rossii-sozdadut-spetsfond-pomoschi-semyam-pogibshix-v-svo-32416343.html

В России создадут спецфонд помощи семьям погибших в СВО

В России создадут спецфонд помощи семьям погибших в СВО

Семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и поддержкой, заявил президент России 21.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-21T14:52+0500

2023-02-21T14:52+0500

2023-02-21T15:05+0500

россия

владимир путин

ежегодное послание президента рф федеральному собранию

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ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть окружена заботой и почетом, заявил президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России.Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине.Он подчеркнул, что СВО стала ответом России на антироссийскую кампанию запада.

россия

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Sputnik Узбекистан

владимир путин, ежегодное послание президента рф федеральному собранию