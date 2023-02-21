https://uz.sputniknews.ru/20230221/v-rossii-sozdadut-spetsfond-pomoschi-semyam-pogibshix-v-svo-32416343.html
В России создадут спецфонд помощи семьям погибших в СВО
В России создадут спецфонд помощи семьям погибших в СВО
Семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и поддержкой, заявил президент России 21.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-21T14:52+0500
2023-02-21T14:52+0500
2023-02-21T15:05+0500
россия
владимир путин
ежегодное послание президента рф федеральному собранию
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ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть окружена заботой и почетом, заявил президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России.Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине.Он подчеркнул, что СВО стала ответом России на антироссийскую кампанию запада.
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владимир путин, ежегодное послание президента рф федеральному собранию
владимир путин, ежегодное послание президента рф федеральному собранию
В России создадут спецфонд помощи семьям погибших в СВО
14:52 21.02.2023 (обновлено: 15:05 21.02.2023)
Семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и поддержкой, заявил президент России
ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть окружена заботой и почетом, заявил президент России Владимир Путин.
Такое заявление он сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России.
"Наш долг - поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине.
"Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции", - сказал президент.
Он подчеркнул, что СВО стала ответом России на антироссийскую кампанию запада.