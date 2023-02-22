https://uz.sputniknews.ru/20230222/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-32438665.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Какая погода будет в среду — читайте в нашем материале.

2023-02-22T08:04+0500

2023-02-22T08:04+0500

2023-02-22T08:04+0500

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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. На большей территории страны без осадков. Ветер восточный. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, местами дождь во второй половине дня. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16° тепла.КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, местами возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 13-18° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами осадки. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

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