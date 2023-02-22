https://uz.sputniknews.ru/20230222/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-32438665.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода будет в среду — читайте в нашем материале.
2023-02-22T08:04+0500
2023-02-22T08:04+0500
2023-02-22T08:04+0500
общество
прогноз
погода
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/12/32369535_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_bd65518778b22d399308481cd9bba139.jpg
ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. На большей территории страны без осадков. Ветер восточный. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, местами дождь во второй половине дня. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16° тепла.КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, местами возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 13-18° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами осадки. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/12/32369535_378:0:2646:1701_1920x0_80_0_0_85b1c003bcb0058796e41e372026fab2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
прогноз погоды на среду 22 февраля какая погода будет ли дождь температура лавинная опасность новости новость узгидромет ташкент узбекистан
прогноз погоды на среду 22 февраля какая погода будет ли дождь температура лавинная опасность новости новость узгидромет ташкент узбекистан
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в среду на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. На большей территории страны без осадков. Ветер восточный. Об этом сообщает Узгидромет.
Переменная облачность, местами дождь во второй половине дня. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16° тепла.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 13-18° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, местами осадки. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.