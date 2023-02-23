https://uz.sputniknews.ru/20230223/32473714.html
Турецкие коты на руинах разрушенных зданий – фото
Турецкие коты на руинах разрушенных зданий – фото
Пронзительные фото спасенных животных – смотрите в фотоленте.
2023-02-23T21:01+0500
2023-02-23T21:01+0500
2023-02-23T21:01+0500
фото
кот
турция
землетрясение
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фото землетрясения турция хатай где произошли магнитуда сколько погибло раненные погибшие выжило чп стихийное бедствие новости новость кошки домашние животные
фото землетрясения турция хатай где произошли магнитуда сколько погибло раненные погибшие выжило чп стихийное бедствие новости новость кошки домашние животные
Турецкие коты на руинах разрушенных зданий – фото
В начале месяца на юго-востоке Турции произошли мощнейшие землетрясения. Жертвами трагедии стали не только люди, но и их домашние питомцы. Пронзительные фото спасенных животных – смотрите в фотоленте Sputnik.
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
Кот сидит на завалах разрушенного здания.
Кот сидит на завалах разрушенного здания.
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
Кот гуляет по улицам провинции Хатай.
Кот гуляет по улицам провинции Хатай.
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
Кошка на капоте автомобиля.
Кошка на капоте автомобиля.
© AFP 2023 / Bulent Kilic
Кошка сидит в кресле в разрушенной квартире.
Кошка сидит в кресле в разрушенной квартире.
© AP Photo / Francisco Seco
Две кошки на руинах дома в деревне Полат в Турции.
Две кошки на руинах дома в деревне Полат в Турции.
© AP Photo / Bernat Armangue
Кошка спит на развалинах дома.
Кошка спит на развалинах дома.
© AFP 2023 / Yasin Akgul
Кот сидит среди обломков рухнувшего здания в Хатае.
Кот сидит среди обломков рухнувшего здания в Хатае.