Турецкие коты на руинах разрушенных зданий – фото

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В начале месяца на юго-востоке Турции произошли мощнейшие землетрясения. Жертвами трагедии стали не только люди, но и их домашние питомцы. Пронзительные фото спасенных животных – смотрите в фотоленте Sputnik.