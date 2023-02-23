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Турецкие коты на руинах разрушенных зданий – фото
Турецкие коты на руинах разрушенных зданий – фото
Пронзительные фото спасенных животных – смотрите в фотоленте.
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фото
кот
турция
землетрясение
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фото землетрясения турция хатай где произошли магнитуда сколько погибло раненные погибшие выжило чп стихийное бедствие новости новость кошки домашние животные
фото землетрясения турция хатай где произошли магнитуда сколько погибло раненные погибшие выжило чп стихийное бедствие новости новость кошки домашние животные

Турецкие коты на руинах разрушенных зданий – фото

21:01 23.02.2023
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В начале месяца на юго-востоке Турции произошли мощнейшие землетрясения. Жертвами трагедии стали не только люди, но и их домашние питомцы. Пронзительные фото спасенных животных – смотрите в фотоленте Sputnik.
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Кот сидит на завалах разрушенного здания.

Кот сидит на завалах разрушенного здания. - Sputnik Узбекистан
1/7
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Кот сидит на завалах разрушенного здания.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Кот гуляет по улицам провинции Хатай.

Кот гуляет по улицам провинции Хатай. - Sputnik Узбекистан
2/7
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Кот гуляет по улицам провинции Хатай.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Кошка на капоте автомобиля.

Кошка на капоте автомобиля. - Sputnik Узбекистан
3/7
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Кошка на капоте автомобиля.

© AFP 2023 / Bulent Kilic

Кошка сидит в кресле в разрушенной квартире.

Кошка сидит в кресле в разрушенной квартире. - Sputnik Узбекистан
4/7
© AFP 2023 / Bulent Kilic

Кошка сидит в кресле в разрушенной квартире.

© AP Photo / Francisco Seco

Две кошки на руинах дома в деревне Полат в Турции.

Две кошки на руинах дома в деревне Полат в Турции. - Sputnik Узбекистан
5/7
© AP Photo / Francisco Seco

Две кошки на руинах дома в деревне Полат в Турции.

© AP Photo / Bernat Armangue

Кошка спит на развалинах дома.

Кошка спит на развалинах дома. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Bernat Armangue

Кошка спит на развалинах дома.

© AFP 2023 / Yasin Akgul

Кот сидит среди обломков рухнувшего здания в Хатае.

Кот сидит среди обломков рухнувшего здания в Хатае. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Yasin Akgul

Кот сидит среди обломков рухнувшего здания в Хатае.

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