https://uz.sputniknews.ru/20230223/xamza-xakimzade-niyazi--biografiya-32455891.html

Хамза Хакимзаде Ниязи — биография

Хамза Хакимзаде Ниязи — биография

Узбекский поэт, драматург, общественный деятель. Основоположник узбекской советской литературы. Биография Хамзы Хакимзаде Ниязи – в нашем материале.

2023-02-23T08:28+0500

2023-02-23T08:28+0500

2023-02-23T08:28+0500

биография

узбекистан

поэт

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Хамза Хакимзаде Ниязи родился 22 февраля (6 марта) 1889 года в кишлаке Шахимардан города Коканда. Его отец занимался врачебным делом,знал узбекский, арабский, персидский языки, был уважаемым человеком.Будущий поэт учился в мактабе (как правило, мусульманская начальная школа в странах Востока и Российской империи. В основном, в ней обучали детей чтению, письму, грамматике и исламу), затем в медресе, а также в русско-туземной школе, где изучал русский язык. Во взрослом возрасте организовал бесплатную школу для бедных, преподавал в ней.Стихи начал писать на таджикском и узбекском языках с 1899 года под влиянием творчества узбекских просветителей Мукими и Фурката. Многие его произведения, написанные в период между 1903 и 1904 гг., были обнаружены только после его смерти в 1929 г.Основное произведение дореволюционного творчества Хамзы – рукописный стихотворный “Диван” (1905-1914 гг.) на узбекском и таджикском языках, был опубликован посмертно.В некоторых газелях (стихах) “Дивана” наряду с традиционными образами неразделённой любви присутствуют мотивы обличения социального неравенства, защиты науки и просвещения.Этими же мотивами проникнуты и первые опубликованные произведения Хамзы: стихотворение “Рамазан” (1914 г.), повесть “Новое счастье” (1915 г.), пьеса “Отравленная жизнь” (1916 г.).В 1916—1919 гг. Хамза выпустил семь сборников стихов, отразивших переход поэта с позиций революционно-демократического просветительства на позиции революционной борьбы. Стихи, включенные в сборнике “Душистая роза” (1919 г.), стали первыми образцами пролетарской поэзии на узбекском языке.После Октябрьской революции 1917 Хамза преподавал в Коканде и Фергане, организовал передвижную театральную труппу, обслуживавшую части Красной армии на Туркестанском фронте, работал сотрудником Политотдела Туркфронта, а позже — Облполитпросвета. Член РКП(б) с 1920 года. В 1926 году в городе Ходжейли (Каракалпакия) создал первый в СССР детский дом, названный впоследствии его именем (ныне — детский дом № 1 имени Хамзы Хакимзаде Ниязи).В 1918 году Хамза создал пьесу “Бай и батрак”, ставшую первым произведением узбекской советской драматургии. Популярностью пользовались пьесы Хамзы “Проделки Майсары” (1926 г.) и “Тайны паранджи” (1927 г.), в которых говорится о тяжёлой доле узбекских женщин в дореволюционные годы.Его перу принадлежит несколько десятков песен. Собирая в различных районах Узбекистана народные песни, исполнял их на национальных инструментах. Из музыкального наследия Хамзы уцелело не всё. Некоторые его мелодии вошли в сборник “Песни Ферганы, Бухары и Хивы” (1931 г.); часть песен записана в исполнении известных узбекских певцов.Хамза вёл общественную работу, боролся за раскрепощение женщин, разоблачал действия националистов и реакционного духовенства. 1929 году 18 марта был убит (забросан камнями) мужчинами кишлака Шахимардан по указанию местного духовенства после того, как организовал 8 марта праздник, в ходе которого 23 женщины кишлака сбросили паранджу.Значение деятельности ХамзыХамза — основоположник литературы социалистического реализма на узбекском языке. Он обогатил классическую поэтическую метрику (Аруз) за счёт форм народного стиха (Бармак). Хамза оставил заметный след в истории развития социалистической культуры Узбекистана не только как поэт и драматург, но и как театральный деятель, композитор и музыкант.Память о поэтеВо времена СССР именем Хамзы называли улицы, школы, театры и другие объекты. После приобретения Узбекистаном независимости все эти объекты переименовали.В 1931 году имя Хамзы присвоили Узбекскому государственному академическому театру драмы в Ташкенте.Имя Хамзы присвоено также Кокандскому городскому узбекскому драматическому театру и Наманганскому государственному педагогическому институту.Название “Хамза” носила станция Чиланзарской линии Ташкентского метрополитена, построенная в 1977 году. 16 июня 2015 года переименована в станцию “Новза”.Имя Хамзы носил город в Ферганской области (с 2012 года переименован в Тинчлик).В 1959 году в Коканде в доме, где родился и вырос поэт, открылся дом-музей Хамзы.В 1961 году режиссёр Загид Сабитов снял о жизни поэта художественный кинофильм “Хамза” по одноимённой пьесе Камиля Яшена. Главную роль исполнил известный узбекский актёр Алим Ходжаев.В 1965 году был снят художественный фильм о рождении узбекского театра “Родившийся в грозу”, прообразом его главного героя является Хамза Ниязи.В 1968 году в честь поэта назван новообразованный район города Ташкента — Хамзинский (в 2014 году переименован в Яшнабадский)В 1977-1984 годах режиссёр Шухрат Аббасов по пьесе Камиля Яшена “Хамза” снял на киностудии “Узбекфильм” 17-серийный художественный телевизионный фильм “Огненные дороги” о жизни поэта. Главную роль исполнил известный узбекский актёр Ульмас Алиходжаев.В 1979 году выпустили почтовый конверт СССР, посвящённый Ниязи, в 1989 году - почтовую карточку СССР с оригинальной маркой и памятная монета 1 рубль СССР с портретом Хамзы Ниязи.Именем Хамзы назван перевал Алайского хребта.В Шахимардане, где был убит поэт, возведён мавзолей с его могилой, существующие по сей день. Во времена СССР рядом с мавзолеем был установлен памятник Хамзе, снесённый в 1990-е годы.

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