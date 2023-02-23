https://uz.sputniknews.ru/20230223/xamza-xakimzade-niyazi--biografiya-32455891.html
Хамза Хакимзаде Ниязи — биография
Хамза Хакимзаде Ниязи — биография
Узбекский поэт, драматург, общественный деятель. Основоположник узбекской советской литературы. Биография Хамзы Хакимзаде Ниязи – в нашем материале.
2023-02-23T08:28+0500
2023-02-23T08:28+0500
2023-02-23T08:28+0500
биография
узбекистан
поэт
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Хамза Хакимзаде Ниязи родился 22 февраля (6 марта) 1889 года в кишлаке Шахимардан города Коканда. Его отец занимался врачебным делом,знал узбекский, арабский, персидский языки, был уважаемым человеком.Будущий поэт учился в мактабе (как правило, мусульманская начальная школа в странах Востока и Российской империи. В основном, в ней обучали детей чтению, письму, грамматике и исламу), затем в медресе, а также в русско-туземной школе, где изучал русский язык. Во взрослом возрасте организовал бесплатную школу для бедных, преподавал в ней.Стихи начал писать на таджикском и узбекском языках с 1899 года под влиянием творчества узбекских просветителей Мукими и Фурката. Многие его произведения, написанные в период между 1903 и 1904 гг., были обнаружены только после его смерти в 1929 г.Основное произведение дореволюционного творчества Хамзы – рукописный стихотворный “Диван” (1905-1914 гг.) на узбекском и таджикском языках, был опубликован посмертно.В некоторых газелях (стихах) “Дивана” наряду с традиционными образами неразделённой любви присутствуют мотивы обличения социального неравенства, защиты науки и просвещения.Этими же мотивами проникнуты и первые опубликованные произведения Хамзы: стихотворение “Рамазан” (1914 г.), повесть “Новое счастье” (1915 г.), пьеса “Отравленная жизнь” (1916 г.).В 1916—1919 гг. Хамза выпустил семь сборников стихов, отразивших переход поэта с позиций революционно-демократического просветительства на позиции революционной борьбы. Стихи, включенные в сборнике “Душистая роза” (1919 г.), стали первыми образцами пролетарской поэзии на узбекском языке.После Октябрьской революции 1917 Хамза преподавал в Коканде и Фергане, организовал передвижную театральную труппу, обслуживавшую части Красной армии на Туркестанском фронте, работал сотрудником Политотдела Туркфронта, а позже — Облполитпросвета. Член РКП(б) с 1920 года. В 1926 году в городе Ходжейли (Каракалпакия) создал первый в СССР детский дом, названный впоследствии его именем (ныне — детский дом № 1 имени Хамзы Хакимзаде Ниязи).В 1918 году Хамза создал пьесу “Бай и батрак”, ставшую первым произведением узбекской советской драматургии. Популярностью пользовались пьесы Хамзы “Проделки Майсары” (1926 г.) и “Тайны паранджи” (1927 г.), в которых говорится о тяжёлой доле узбекских женщин в дореволюционные годы.Его перу принадлежит несколько десятков песен. Собирая в различных районах Узбекистана народные песни, исполнял их на национальных инструментах. Из музыкального наследия Хамзы уцелело не всё. Некоторые его мелодии вошли в сборник “Песни Ферганы, Бухары и Хивы” (1931 г.); часть песен записана в исполнении известных узбекских певцов.Хамза вёл общественную работу, боролся за раскрепощение женщин, разоблачал действия националистов и реакционного духовенства. 1929 году 18 марта был убит (забросан камнями) мужчинами кишлака Шахимардан по указанию местного духовенства после того, как организовал 8 марта праздник, в ходе которого 23 женщины кишлака сбросили паранджу.Значение деятельности ХамзыХамза — основоположник литературы социалистического реализма на узбекском языке. Он обогатил классическую поэтическую метрику (Аруз) за счёт форм народного стиха (Бармак). Хамза оставил заметный след в истории развития социалистической культуры Узбекистана не только как поэт и драматург, но и как театральный деятель, композитор и музыкант.Память о поэтеВо времена СССР именем Хамзы называли улицы, школы, театры и другие объекты. После приобретения Узбекистаном независимости все эти объекты переименовали.В 1931 году имя Хамзы присвоили Узбекскому государственному академическому театру драмы в Ташкенте.Имя Хамзы присвоено также Кокандскому городскому узбекскому драматическому театру и Наманганскому государственному педагогическому институту.Название “Хамза” носила станция Чиланзарской линии Ташкентского метрополитена, построенная в 1977 году. 16 июня 2015 года переименована в станцию “Новза”.Имя Хамзы носил город в Ферганской области (с 2012 года переименован в Тинчлик).В 1959 году в Коканде в доме, где родился и вырос поэт, открылся дом-музей Хамзы.В 1961 году режиссёр Загид Сабитов снял о жизни поэта художественный кинофильм “Хамза” по одноимённой пьесе Камиля Яшена. Главную роль исполнил известный узбекский актёр Алим Ходжаев.В 1965 году был снят художественный фильм о рождении узбекского театра “Родившийся в грозу”, прообразом его главного героя является Хамза Ниязи.В 1968 году в честь поэта назван новообразованный район города Ташкента — Хамзинский (в 2014 году переименован в Яшнабадский)В 1977-1984 годах режиссёр Шухрат Аббасов по пьесе Камиля Яшена “Хамза” снял на киностудии “Узбекфильм” 17-серийный художественный телевизионный фильм “Огненные дороги” о жизни поэта. Главную роль исполнил известный узбекский актёр Ульмас Алиходжаев.В 1979 году выпустили почтовый конверт СССР, посвящённый Ниязи, в 1989 году - почтовую карточку СССР с оригинальной маркой и памятная монета 1 рубль СССР с портретом Хамзы Ниязи.Именем Хамзы назван перевал Алайского хребта.В Шахимардане, где был убит поэт, возведён мавзолей с его могилой, существующие по сей день. Во времена СССР рядом с мавзолеем был установлен памятник Хамзе, снесённый в 1990-е годы.
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узбекистан поэт драматург общественный деятель хамза хакимзаде ниязи биография соцреализм стихи раскрепощение женщин какие произведения написал какие объекты названы
узбекистан поэт драматург общественный деятель хамза хакимзаде ниязи биография соцреализм стихи раскрепощение женщин какие произведения написал какие объекты названы
Хамза Хакимзаде Ниязи — биография
Узбекский поэт, драматург, общественный деятель. Основоположник узбекской советской литературы. Биография Хамзы Хакимзаде Ниязи – в нашем материале.
Хамза Хакимзаде Ниязи родился 22 февраля (6 марта) 1889 года в кишлаке Шахимардан города Коканда. Его отец занимался врачебным делом,знал узбекский, арабский, персидский языки, был уважаемым человеком.
Будущий поэт учился в мактабе (как правило, мусульманская начальная школа в странах Востока и Российской империи. В основном, в ней обучали детей чтению, письму, грамматике и исламу), затем в медресе, а также в русско-туземной школе, где изучал русский язык. Во взрослом возрасте организовал бесплатную школу для бедных, преподавал в ней.
Стихи начал писать на таджикском и узбекском языках с 1899 года под влиянием творчества узбекских просветителей Мукими и Фурката. Многие его произведения, написанные в период между 1903 и 1904 гг., были обнаружены только после его смерти в 1929 г.
Основное произведение дореволюционного творчества Хамзы – рукописный стихотворный “Диван” (1905-1914 гг.) на узбекском и таджикском языках, был опубликован посмертно.
В некоторых газелях (стихах) “Дивана” наряду с традиционными образами неразделённой любви присутствуют мотивы обличения социального неравенства, защиты науки и просвещения.
Этими же мотивами проникнуты и первые опубликованные произведения Хамзы: стихотворение “Рамазан” (1914 г.), повесть “Новое счастье” (1915 г.), пьеса “Отравленная жизнь” (1916 г.).
В 1916—1919 гг. Хамза выпустил семь сборников стихов, отразивших переход поэта с позиций революционно-демократического просветительства на позиции революционной борьбы. Стихи, включенные в сборнике “Душистая роза” (1919 г.), стали первыми образцами пролетарской поэзии на узбекском языке.
После Октябрьской революции 1917 Хамза преподавал в Коканде и Фергане, организовал передвижную театральную труппу, обслуживавшую части Красной армии на Туркестанском фронте, работал сотрудником Политотдела Туркфронта, а позже — Облполитпросвета. Член РКП(б) с 1920 года. В 1926 году в городе Ходжейли (Каракалпакия) создал первый в СССР детский дом, названный впоследствии его именем (ныне — детский дом № 1 имени Хамзы Хакимзаде Ниязи).
В 1918 году Хамза создал пьесу “Бай и батрак”, ставшую первым произведением узбекской советской драматургии. Популярностью пользовались пьесы Хамзы “Проделки Майсары” (1926 г.) и “Тайны паранджи” (1927 г.), в которых говорится о тяжёлой доле узбекских женщин в дореволюционные годы.
Его перу принадлежит несколько десятков песен. Собирая в различных районах Узбекистана народные песни, исполнял их на национальных инструментах. Из музыкального наследия Хамзы уцелело не всё. Некоторые его мелодии вошли в сборник “Песни Ферганы, Бухары и Хивы” (1931 г.); часть песен записана в исполнении известных узбекских певцов.
Хамза вёл общественную работу, боролся за раскрепощение женщин, разоблачал действия националистов и реакционного духовенства. 1929 году 18 марта был убит (забросан камнями) мужчинами кишлака Шахимардан по указанию местного духовенства после того, как организовал 8 марта праздник, в ходе которого 23 женщины кишлака сбросили паранджу.
Значение деятельности Хамзы
Хамза — основоположник литературы социалистического реализма на узбекском языке. Он обогатил классическую поэтическую метрику (Аруз) за счёт форм народного стиха (Бармак). Хамза оставил заметный след в истории развития социалистической культуры Узбекистана не только как поэт и драматург, но и как театральный деятель, композитор и музыкант.
Память о поэте
Во времена СССР именем Хамзы называли улицы, школы, театры и другие объекты. После приобретения Узбекистаном независимости все эти объекты переименовали.
В 1931 году имя Хамзы присвоили Узбекскому государственному академическому театру драмы в Ташкенте.
Имя Хамзы присвоено также Кокандскому городскому узбекскому драматическому театру и Наманганскому государственному педагогическому институту.
Название “Хамза” носила станция Чиланзарской линии Ташкентского метрополитена, построенная в 1977 году. 16 июня 2015 года переименована в станцию “Новза”.
Имя Хамзы носил город в Ферганской области (с 2012 года переименован в Тинчлик).
В 1959 году в Коканде в доме, где родился и вырос поэт, открылся дом-музей Хамзы.
В 1961 году режиссёр Загид Сабитов снял о жизни поэта художественный кинофильм “Хамза” по одноимённой пьесе Камиля Яшена. Главную роль исполнил известный узбекский актёр Алим Ходжаев.
В 1965 году был снят художественный фильм о рождении узбекского театра “Родившийся в грозу”, прообразом его главного героя является Хамза Ниязи.
В 1968 году в честь поэта назван новообразованный район города Ташкента — Хамзинский (в 2014 году переименован в Яшнабадский)
В 1977-1984 годах режиссёр Шухрат Аббасов по пьесе Камиля Яшена “Хамза” снял на киностудии “Узбекфильм” 17-серийный художественный телевизионный фильм “Огненные дороги” о жизни поэта. Главную роль исполнил известный узбекский актёр Ульмас Алиходжаев.
В 1979 году выпустили почтовый конверт СССР, посвящённый Ниязи, в 1989 году - почтовую карточку СССР с оригинальной маркой и памятная монета 1 рубль СССР с портретом Хамзы Ниязи.
Именем Хамзы назван перевал Алайского хребта.
В Шахимардане, где был убит поэт, возведён мавзолей с его могилой, существующие по сей день. Во времена СССР рядом с мавзолеем был установлен памятник Хамзе, снесённый в 1990-е годы.