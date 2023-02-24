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Биография
https://uz.sputniknews.ru/20230224/maxmud-muradov---biografiya-32490246.html
Махмуд Мурадов - биография
Махмуд Мурадов - биография
Узбекский боец UFC, профессиональный спортсмен, одержавший за свою карьеру в спорте множество побед. Биография Махмуда Муродова в материале Sputnik.
2023-02-24T14:25+0500
2023-02-24T14:57+0500
биография
узбекистан
махмуд мурадов
махмуд муратов
боец
биография
спортсмен
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Махмуд Мурадов родился 8 февраля 1990 года в Таджикистане. В 1992 году он с семьей переехал в Бухарскую область.В 2021 году спортсмен организовал свой турнир Muradov Professional League (MPL). В рамках турнира регулярно проходят бои ММА (смешанные единоборства).КарьераСвою спортивную карьеру Махмуд начал в 2012 году. Свой дебютный бой он провел под эгидой промоушена K1EL, который еще не был широко известен. В 2019 году Махмуд Мурадов впервые сразился с Алессио Ди Кирико в поединке UFC. Единогласным решением судей победу одержал узбекский боец. Мурадов за свою спортивную карьеру провел 33 боя, победив в 25 из них. В 8 боях не было ни проигрышей, ни ничьих.Махмуд Мурадов получил прозвище "Летучий узбек" за умение наносить удар сверху. Он весит 83,91 кг и относится к средней весовой категории. Рост бойца 187,96 см, на данный момент ему 33 года.Карьера в UFCМахмуд Мурадов официально подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) в 2019 году. Об этом Мурадов сообщил в соцсетях."Я первый узбек в UFC. Потому что я подписал контракт с сильнейшей в мире организацией – UFC. Я хотел бы поблагодарить своих братьев и сестер за проделанную работу. Сделаем историю вместе. Спасибо большое за поддержку, за веру в меня. Вместе мы будем двигаться вперед к следующей победе", — прокомментировал он на своей странице.MPLМахмуд Мурадов основал свой промоушн-лигу Muradov Professional League, состоящую из профессиональных спортсменов. В 2021 году состоялись первые турниры лиги.В настоящее время в лиге выступают Рамазан Темуров, Мухиддин Мамаджонов, Умар Каримов, Бабур Курбанов, Ислам Камалдинов и другие спортсмены.СемьяКогда Махмуду было 14 лет, его отец погиб в автокатастрофе. В 17 лет Махмуд уехал в Томск в целях заработка. Там он работал охранником и проводил много времени со своими партнерами, занимаясь физическими упражнениями.В Чехии Махмуд Мурадов женился на модели Монике Багаровой. В 2020 году у них родилась дочь по имени Румия. Сейчас счастливая семья живет в Ташкенте.В 2022 году Махмуд Мурадов поступил на службу в Вооруженные силы Узбекистана. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети. "Я преданно служу Республике Узбекистан и своему президенту!", — прокомментировал он.ДостиженияВ боях Махмуда Мурадова можно увидеть его уникальную скоростную тактику, сильные удары и высокий физический потенциал.Махмуд Мурадов победил техническим нокаутом соперников, таких как Деян Топальски, Томас Пенз, Эдвальдо Хосе де Оливейра, Патрик Йевицко, Эндрю Санчес, и соперников, таких как Питер Кэпкович, Дамиан Чандзель и многих других с помощью болевыми приёмами и скоростью.Следующий бойСледующий бой Махмуда Мурадова состоится 11 марта в The Theatre at Virgin Hotels в Лас-Вегасе, США. Спортсмен сразится с российским бойцом UFCсреднего веса Абусуфьоном Магомедовым. Интересен тот факт, что оба спортсмена ровесники, и даже количество проведенных ими боев в спортивной карьере почти одинаковое. На счету Магомедова 30 боев, 25 побед, 4 поражения и 1 ничья.
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узбекистан махмуд мурадов биография боец ufc профессиональный спортсмен турнир k1el mpl семья карьера достижения
узбекистан махмуд мурадов биография боец ufc профессиональный спортсмен турнир k1el mpl семья карьера достижения

Махмуд Мурадов - биография

14:25 24.02.2023 (обновлено: 14:57 24.02.2023)
CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org / Махмуд мурадов УзбекистанМахмуд Мурадов
Махмуд Мурадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2023
CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org / Махмуд мурадов Узбекистан
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Узбекский боец UFC, профессиональный спортсмен, одержавший за свою карьеру в спорте множество побед. Биография Махмуда Муродова в материале Sputnik.
Махмуд Мурадов родился 8 февраля 1990 года в Таджикистане. В 1992 году он с семьей переехал в Бухарскую область.
В 2021 году спортсмен организовал свой турнир Muradov Professional League (MPL). В рамках турнира регулярно проходят бои ММА (смешанные единоборства).
© Instagram / Makhmud MuradovМахмуд Мурадов
Махмуд Мурадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2023
Махмуд Мурадов
© Instagram / Makhmud Muradov

Карьера

Свою спортивную карьеру Махмуд начал в 2012 году. Свой дебютный бой он провел под эгидой промоушена K1EL, который еще не был широко известен. В 2019 году Махмуд Мурадов впервые сразился с Алессио Ди Кирико в поединке UFC. Единогласным решением судей победу одержал узбекский боец. Мурадов за свою спортивную карьеру провел 33 боя, победив в 25 из них. В 8 боях не было ни проигрышей, ни ничьих.
Махмуд Мурадов получил прозвище "Летучий узбек" за умение наносить удар сверху. Он весит 83,91 кг и относится к средней весовой категории. Рост бойца 187,96 см, на данный момент ему 33 года.
© Facebook / Makhmud "Mach" MuradovМахмуд Мурадов
Махмуд Мурадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2023
Махмуд Мурадов
© Facebook / Makhmud "Mach" Muradov

Карьера в UFC

Махмуд Мурадов официально подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) в 2019 году. Об этом Мурадов сообщил в соцсетях.
"Я первый узбек в UFC. Потому что я подписал контракт с сильнейшей в мире организацией – UFC. Я хотел бы поблагодарить своих братьев и сестер за проделанную работу. Сделаем историю вместе. Спасибо большое за поддержку, за веру в меня. Вместе мы будем двигаться вперед к следующей победе", — прокомментировал он на своей странице.
© FacebookБоец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов (слева)
Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов (слева) - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2023
Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов (слева)
© Facebook

MPL

Махмуд Мурадов основал свой промоушн-лигу Muradov Professional League, состоящую из профессиональных спортсменов. В 2021 году состоялись первые турниры лиги.
В настоящее время в лиге выступают Рамазан Темуров, Мухиддин Мамаджонов, Умар Каримов, Бабур Курбанов, Ислам Камалдинов и другие спортсмены.
© Ассоциация смешанных единоборств УзбекистанаМахмуд Мурадов
Махмуд Мурадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2023
Махмуд Мурадов
© Ассоциация смешанных единоборств Узбекистана

Семья

Когда Махмуду было 14 лет, его отец погиб в автокатастрофе. В 17 лет Махмуд уехал в Томск в целях заработка. Там он работал охранником и проводил много времени со своими партнерами, занимаясь физическими упражнениями.
В Чехии Махмуд Мурадов женился на модели Монике Багаровой. В 2020 году у них родилась дочь по имени Румия. Сейчас счастливая семья живет в Ташкенте.
В 2022 году Махмуд Мурадов поступил на службу в Вооруженные силы Узбекистана. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети. "Я преданно служу Республике Узбекистан и своему президенту!", — прокомментировал он.
© Instagram/bagarovamonikaУзбекский боец Махмуд Мурадов и его девушка ждут ребенка
Узбекский боец Махмуд Мурадов и его девушка ждут ребенка - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2023
Узбекский боец Махмуд Мурадов и его девушка ждут ребенка
© Instagram/bagarovamonika

Достижения

В боях Махмуда Мурадова можно увидеть его уникальную скоростную тактику, сильные удары и высокий физический потенциал.
Махмуд Мурадов победил техническим нокаутом соперников, таких как Деян Топальски, Томас Пенз, Эдвальдо Хосе де Оливейра, Патрик Йевицко, Эндрю Санчес, и соперников, таких как Питер Кэпкович, Дамиан Чандзель и многих других с помощью болевыми приёмами и скоростью.

Следующий бой

Следующий бой Махмуда Мурадова состоится 11 марта в The Theatre at Virgin Hotels в Лас-Вегасе, США. Спортсмен сразится с российским бойцом UFCсреднего веса Абусуфьоном Магомедовым. Интересен тот факт, что оба спортсмена ровесники, и даже количество проведенных ими боев в спортивной карьере почти одинаковое. На счету Магомедова 30 боев, 25 побед, 4 поражения и 1 ничья.
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