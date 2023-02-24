https://uz.sputniknews.ru/20230224/maxmud-muradov---biografiya-32490246.html

Махмуд Мурадов - биография

Махмуд Мурадов - биография

Узбекский боец UFC, профессиональный спортсмен, одержавший за свою карьеру в спорте множество побед. Биография Махмуда Муродова в материале Sputnik.

2023-02-24T14:25+0500

2023-02-24T14:25+0500

2023-02-24T14:57+0500

биография

узбекистан

махмуд мурадов

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биография

спортсмен

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Махмуд Мурадов родился 8 февраля 1990 года в Таджикистане. В 1992 году он с семьей переехал в Бухарскую область.В 2021 году спортсмен организовал свой турнир Muradov Professional League (MPL). В рамках турнира регулярно проходят бои ММА (смешанные единоборства).КарьераСвою спортивную карьеру Махмуд начал в 2012 году. Свой дебютный бой он провел под эгидой промоушена K1EL, который еще не был широко известен. В 2019 году Махмуд Мурадов впервые сразился с Алессио Ди Кирико в поединке UFC. Единогласным решением судей победу одержал узбекский боец. Мурадов за свою спортивную карьеру провел 33 боя, победив в 25 из них. В 8 боях не было ни проигрышей, ни ничьих.Махмуд Мурадов получил прозвище "Летучий узбек" за умение наносить удар сверху. Он весит 83,91 кг и относится к средней весовой категории. Рост бойца 187,96 см, на данный момент ему 33 года.Карьера в UFCМахмуд Мурадов официально подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) в 2019 году. Об этом Мурадов сообщил в соцсетях."Я первый узбек в UFC. Потому что я подписал контракт с сильнейшей в мире организацией – UFC. Я хотел бы поблагодарить своих братьев и сестер за проделанную работу. Сделаем историю вместе. Спасибо большое за поддержку, за веру в меня. Вместе мы будем двигаться вперед к следующей победе", — прокомментировал он на своей странице.MPLМахмуд Мурадов основал свой промоушн-лигу Muradov Professional League, состоящую из профессиональных спортсменов. В 2021 году состоялись первые турниры лиги.В настоящее время в лиге выступают Рамазан Темуров, Мухиддин Мамаджонов, Умар Каримов, Бабур Курбанов, Ислам Камалдинов и другие спортсмены.СемьяКогда Махмуду было 14 лет, его отец погиб в автокатастрофе. В 17 лет Махмуд уехал в Томск в целях заработка. Там он работал охранником и проводил много времени со своими партнерами, занимаясь физическими упражнениями.В Чехии Махмуд Мурадов женился на модели Монике Багаровой. В 2020 году у них родилась дочь по имени Румия. Сейчас счастливая семья живет в Ташкенте.В 2022 году Махмуд Мурадов поступил на службу в Вооруженные силы Узбекистана. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети. "Я преданно служу Республике Узбекистан и своему президенту!", — прокомментировал он.ДостиженияВ боях Махмуда Мурадова можно увидеть его уникальную скоростную тактику, сильные удары и высокий физический потенциал.Махмуд Мурадов победил техническим нокаутом соперников, таких как Деян Топальски, Томас Пенз, Эдвальдо Хосе де Оливейра, Патрик Йевицко, Эндрю Санчес, и соперников, таких как Питер Кэпкович, Дамиан Чандзель и многих других с помощью болевыми приёмами и скоростью.Следующий бойСледующий бой Махмуда Мурадова состоится 11 марта в The Theatre at Virgin Hotels в Лас-Вегасе, США. Спортсмен сразится с российским бойцом UFCсреднего веса Абусуфьоном Магомедовым. Интересен тот факт, что оба спортсмена ровесники, и даже количество проведенных ими боев в спортивной карьере почти одинаковое. На счету Магомедова 30 боев, 25 побед, 4 поражения и 1 ничья.

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