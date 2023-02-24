Резолюцию Генассмблеи ООН в России назвали клоунадой и лицемерием
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На антироссийскую резолюцию по Украине отреагировали в Крыму, Запорожской области и Госдуме.
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Крымский депутат назвал новую антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН клоунадой.
"Очередная антироссийская клоунада, которая не имеет ничего общего с реальностью. Документ пронизан сплошной русофобской истерикой и отсутствием желания понять население исторически русских земель Украины, которые многие годы тяготели к воссоединению с Россией", - сказал РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Такого же мнения придерживаются в Запорожской области. Член главного совета администрации Запорожья считает резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о выводе войск из новых регионов России лицемерной, глупой и ничтожной.
"В ООН видимо забыли не только о принципе равноправия и самоопределения народов, но и о том, что Запорожская и Херсонская область, ДНР и ЛНР – это законная и неотъемлемая часть России. Поэтому выходит, что они нам предлагают уйти самим со своей же земли. Все это звучит с их стороны по меньшей мере лицемерно, глупо и ничтожно", - пояснил РИА Новости Владимир Рогов.
По мнению депутата Госдумы от крымского региона, ООН, превратившись в инструмент влияния США, потеряла смысл существования в нынешнем формате.
"ООН, как международный институт, который обязан разрешать любые противоречия в этом бурлящем мире, себя изжила и превратилась в инструмент влияния США. США пытаются с помощью ООН решать свои геополитические задачи и интересы. А значит, теряется весь смысл дальнейшего существования в таком однобоком формате. ООН перестала выполнять миссию независимой миротворческой площадки", - сказал РИА Новости Михаил Шеремет.
Ранее Генассамблея ООН приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За нее проголосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от России немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре Украины. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера.
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