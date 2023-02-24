https://uz.sputniknews.ru/20230224/rezolyutsiyu-genassmblei-oon-v-rossii-nazvali-klounadoy-i-litsemeriem--32492895.html

Резолюцию Генассмблеи ООН в России назвали клоунадой и лицемерием

Резолюцию Генассмблеи ООН в России назвали клоунадой и лицемерием

На антироссийскую резолюцию по Украине отреагировали в Крыму, Запорожской области и Госдуме.

2023-02-24T18:19+0500

2023-02-24T18:19+0500

2023-02-24T18:19+0500

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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Крымский депутат назвал новую антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН клоунадой.Такого же мнения придерживаются в Запорожской области. Член главного совета администрации Запорожья считает резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о выводе войск из новых регионов России лицемерной, глупой и ничтожной.По мнению депутата Госдумы от крымского региона, ООН, превратившись в инструмент влияния США, потеряла смысл существования в нынешнем формате.Ранее Генассамблея ООН приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За нее проголосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от России немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре Украины. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера.Читайте также: Путин взорвал информационную бомбу

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