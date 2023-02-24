https://uz.sputniknews.ru/20230224/samolet-letevshiy-iz-samarkanda-v-ufu-vernulsya-v-aeroport-vyleta-32491453.html
Самолет, летевший из Самарканда в Уфу, вернулся в аэропорт вылета
Самолет, летевший из Самарканда в Уфу, вернулся в аэропорт вылета
Причиной стали технические неполадки, сообщили в пресс-службе "Uzbekistan Airports".
2023-02-24T15:19+0500
2023-02-24T15:19+0500
2023-02-24T15:19+0500
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Самолет следовавший рейсом из Самарканда в Уфу, вернулся в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".Борт авиакомпании "Азимут" вернулся в международный аэропорт Самарканда по техническим причинам, сообщили в пресс-службе.На данный момент пассажиров разместили в терминале аэропорта Самарканда.Читайте также: Летевший из Бангкока в Москву самолет "Аэрофлота" вынужденно сел в Ташкенте
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узбекистан самарканд авиакомпания азимут самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета
узбекистан самарканд авиакомпания азимут самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета
Самолет, летевший из Самарканда в Уфу, вернулся в аэропорт вылета
Причиной стали технические неполадки, сообщили в пресс-службе "Uzbekistan Airports".
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik.
Самолет следовавший рейсом из Самарканда в Уфу, вернулся в аэропорт вылета, сообщает
пресс-служба "Uzbekistan Airports".
Борт авиакомпании "Азимут" вернулся в международный аэропорт Самарканда по техническим причинам, сообщили в пресс-службе.
“В 12:00 по ташкентскому времени самолет рейса AZO7040 с 87 пассажирами на борту благополучно приземлился в аэропорту вылета”, - говорится в сообщении.
На данный момент пассажиров разместили в терминале аэропорта Самарканда.