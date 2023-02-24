https://uz.sputniknews.ru/20230224/samolet-letevshiy-iz-samarkanda-v-ufu-vernulsya-v-aeroport-vyleta-32491453.html

Самолет, летевший из Самарканда в Уфу, вернулся в аэропорт вылета

Самолет, летевший из Самарканда в Уфу, вернулся в аэропорт вылета

Причиной стали технические неполадки, сообщили в пресс-службе "Uzbekistan Airports".

2023-02-24T15:19+0500

2023-02-24T15:19+0500

2023-02-24T15:19+0500

общество

узбекистан

самарканд

самолет

авиакомпания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/09/26053000_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d426751573eacaa3eadf22c73670e055.jpg

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Самолет следовавший рейсом из Самарканда в Уфу, вернулся в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".Борт авиакомпании "Азимут" вернулся в международный аэропорт Самарканда по техническим причинам, сообщили в пресс-службе.На данный момент пассажиров разместили в терминале аэропорта Самарканда.Читайте также: Летевший из Бангкока в Москву самолет "Аэрофлота" вынужденно сел в Ташкенте

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан самарканд авиакомпания азимут самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета