Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Монумент Независимости в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Новый Узбекистан: эпоха реформ
В последние годы в Узбекистане проводятся реформы по пяти основным приоритетным направлениям развития. Страна добилась больших результатов практически во всех сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20230224/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-kashkadaryu-32484795.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Кашкадарью
Шавкат Мирзиёев вылетел в Кашкадарью
Он планирует ознакомиться с ходом социально-экономических реформ в области.
2023-02-24T10:45+0500
2023-02-24T10:45+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
узбекистан
кашкадарьинская область
президент
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/18/32483981_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_3ad8fdef4440eca029696c632f9f6fe0.jpg
ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вылетел в Кашкадарьинскую область, сообщает пресс-служба главы государства.Цель поездки - ознакомиться с ходом социально-экономических реформ.По данным пресс-службы, в ходе поездки Шавкат Мирзиёев посетит махалли, образовательные учреждения и промышленные предприятия, а также примет участие в запуске новых проектов.Ранее в этом году президент также посетил Бухарскую, Джизакскую, Наманганскую, Андижанскую и Ферганскую области.
узбекистан
кашкадарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/18/32483981_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_488830b89f9a0002ec3576aea00ba424.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президент шавкат мирзиёев визит кашкадарьинская область поездка вылетел проверить ход реформ условия жизни махалли предприятия новые проекты
президент шавкат мирзиёев визит кашкадарьинская область поездка вылетел проверить ход реформ условия жизни махалли предприятия новые проекты

Шавкат Мирзиёев вылетел в Кашкадарью

10:45 24.02.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Он планирует ознакомиться с ходом социально-экономических реформ в области.
ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вылетел в Кашкадарьинскую область, сообщает пресс-служба главы государства.
Цель поездки - ознакомиться с ходом социально-экономических реформ.
По данным пресс-службы, в ходе поездки Шавкат Мирзиёев посетит махалли, образовательные учреждения и промышленные предприятия, а также примет участие в запуске новых проектов.
Ранее в этом году президент также посетил Бухарскую, Джизакскую, Наманганскую, Андижанскую и Ферганскую области.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0