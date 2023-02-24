https://uz.sputniknews.ru/20230224/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-kashkadaryu-32484795.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Кашкадарью
Шавкат Мирзиёев вылетел в Кашкадарью
Он планирует ознакомиться с ходом социально-экономических реформ в области.
2023-02-24T10:45+0500
2023-02-24T10:45+0500
2023-02-24T10:45+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
узбекистан
кашкадарьинская область
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вылетел в Кашкадарьинскую область, сообщает пресс-служба главы государства.Цель поездки - ознакомиться с ходом социально-экономических реформ.По данным пресс-службы, в ходе поездки Шавкат Мирзиёев посетит махалли, образовательные учреждения и промышленные предприятия, а также примет участие в запуске новых проектов.Ранее в этом году президент также посетил Бухарскую, Джизакскую, Наманганскую, Андижанскую и Ферганскую области.
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президент шавкат мирзиёев визит кашкадарьинская область поездка вылетел проверить ход реформ условия жизни махалли предприятия новые проекты
президент шавкат мирзиёев визит кашкадарьинская область поездка вылетел проверить ход реформ условия жизни махалли предприятия новые проекты
Шавкат Мирзиёев вылетел в Кашкадарью
Он планирует ознакомиться с ходом социально-экономических реформ в области.
ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik
. Президент Шавкат Мирзиёев вылетел в Кашкадарьинскую область, сообщает
пресс-служба главы государства.
Цель поездки - ознакомиться с ходом социально-экономических реформ.
По данным пресс-службы, в ходе поездки Шавкат Мирзиёев посетит махалли, образовательные учреждения и промышленные предприятия, а также примет участие в запуске новых проектов.
Ранее в этом году президент также посетил Бухарскую, Джизакскую, Наманганскую, Андижанскую и Ферганскую области.