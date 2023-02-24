https://uz.sputniknews.ru/20230224/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-kashkadaryu-32484795.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Кашкадарью

Шавкат Мирзиёев вылетел в Кашкадарью

Он планирует ознакомиться с ходом социально-экономических реформ в области.

2023-02-24T10:45+0500

2023-02-24T10:45+0500

2023-02-24T10:45+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

узбекистан

кашкадарьинская область

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вылетел в Кашкадарьинскую область, сообщает пресс-служба главы государства.Цель поездки - ознакомиться с ходом социально-экономических реформ.По данным пресс-службы, в ходе поездки Шавкат Мирзиёев посетит махалли, образовательные учреждения и промышленные предприятия, а также примет участие в запуске новых проектов.Ранее в этом году президент также посетил Бухарскую, Джизакскую, Наманганскую, Андижанскую и Ферганскую области.

узбекистан

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