https://uz.sputniknews.ru/20230224/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-pyatnitsu--32480444.html
Синоптики рассказали о погоде в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в пятницу
Какая погода ожидается сегодня на территории республики
2023-02-24T08:05+0500
2023-02-24T08:05+0500
2023-02-24T08:05+0500
общество
прогноз погоды
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидается переменная облачность. Ветер восточный с переходом на западный. В горных и предгорных районах остается опасность схода лавин. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18° тепла.КаракалпакстанПеременная облачность, местами дождь, снег и туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 0-5° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, местами дождь, снег и туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 0-5° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7°тепла, днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами дождь и снег. Лавинная опасность. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.
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прогноз погоды на пятницу 24 февраля какая погода будет ли дождь температура лавинная опасность новости новость узгидромет ташкент узбекистан
прогноз погоды на пятницу 24 февраля какая погода будет ли дождь температура лавинная опасность новости новость узгидромет ташкент узбекистан
Синоптики рассказали о погоде в пятницу
Какая погода ожидается сегодня на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik.
Сегодня в Узбекистане ожидается переменная облачность. Ветер восточный с переходом на западный. В горных и предгорных районах остается опасность схода лавин. Об этом сообщает Узгидромет
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18° тепла.
Переменная облачность, местами дождь, снег и туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 0-5° тепла.
Переменная облачность, местами дождь, снег и туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 0-5° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7°тепла, днем 17-22° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, местами дождь и снег. Лавинная опасность. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.