https://uz.sputniknews.ru/20230224/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-pyatnitsu--32480444.html

Синоптики рассказали о погоде в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в пятницу

Какая погода ожидается сегодня на территории республики

2023-02-24T08:05+0500

2023-02-24T08:05+0500

2023-02-24T08:05+0500

общество

прогноз погоды

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидается переменная облачность. Ветер восточный с переходом на западный. В горных и предгорных районах остается опасность схода лавин. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18° тепла.КаракалпакстанПеременная облачность, местами дождь, снег и туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 0-5° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, местами дождь, снег и туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 0-5° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7°тепла, днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами дождь и снег. Лавинная опасность. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.

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прогноз погоды на пятницу 24 февраля какая погода будет ли дождь температура лавинная опасность новости новость узгидромет ташкент узбекистан