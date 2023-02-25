https://uz.sputniknews.ru/20230225/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente-32512215.html

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Джип-спринт на внедорожниках, восточный базар и выставка. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-02-25T15:03+0500

2023-02-25T15:03+0500

2023-02-25T15:03+0500

культура

ташкент

выходные

концерт

выставка

ярмарка

спорт

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Суббота, 25 февраляКонцерт "Времена года"На сцене органного зала Государственной Консерватории пройдет концерт камерного оркестра "Туркистон" под управлением дирижера Элдара Азимова. В программе представят два цикла концертов: "Времена года" Антонио Вивальди и аргентинского музыканта Астора Пьяццоллы.Время: 18:00Место: Государственная КонсерваторияСтоимость билетов: 55– 220 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072"Восточный базар" в Anhor Park MallВ торговой галерее Anhor Park Mall пройдет выставка-ярмарка. Ремесленники представят узбекские национальные изделия, аксессуары для дома и интерьера, сувениры и многое другое. Также для посетителей проведут мастер-классы по мыловарению, витражной росписи и созданию декоративных свечей.Время: 11:00Место: Anhor Park mallВход свободныйТелефон для справок: (+998) 93 396−78−76, (+998) 77−018−3000Выставка "Дорога в Турфан"В Галерее изобразительного искусства пройдет выставка "Дорога в Турфан" в память о Народном художнике Медате Кагарове. На выставке будут представлены работы художника в техниках графики, линогравюры и авторском подходе художника.Время: 10:00Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)Стоимость билетов: 55– 220 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−209−8015Опера "Травиата" с участием мировых звёздНа сцене Большого театра имени А. Навои представят оперу о любви Джузеппе Верди "Травиата". Главные партии исполнят Дарья Рыбак, Юсиф Эйвазов и Симоне Пьяццола.Время: 17:00Место: ГАБТ имени Алишера НавоиСтоимость билетов: 55– 220 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Мастер-класс продюсера и певца NocowПевец из Санкт-Петербурга поделится приемами создания электронной музыки, разберет свои клубные хиты и расскажет о том, как не заблудиться в технологиях.Время: 17:00Место: 139 Documentary CenterВход бесплатныйТелефон для справок: +998 99 926 01 39Воскресенье, 26 февраляМаркет молодых дизайнеров YangiaMarketМолодые дизайнеры представят свои авторские работы на первом этаже парковки Riviera Mall. Также в программе мероприятия танцевальный баттл, турнир по пинг-понгу и выступления Punch ODC и JazzzAdrass.Время: 12:00Место: ТРЦ RivieraВход свободныйИнтерактив "Серебряное шоу" для детейУчастников ждет детское шоу с фейерверками, зажигательными танцами и морем из серебра. А также беспроигрышная лотерея с розыгрышем сладких подарков.Время: 18:00Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Коммуникативная игра для подростковУчастниками мероприятия могут стать подростки 10-15 лет, которые научаться навыкам командного взаимодействия, тайм-менеджменту и коммуникации в формате игры.Время: 11:00Место: Qo’llab CoworkingСтоимость участия: 125 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 94−640−5400Ярмарка сладостей "Дастархан"На выставке представят десерты по японским рецептам, выпечку, натуральный мед и различные сорта чая, которые можно будет продегустировать и купить.Время: 11:00Место: Anhor Park mallВход свободныйТелефон для справок: (+998) 93−396−7876, (+998) 77−018−3000Соревнования по джип-спринту на внедорожникахЗрителей ждут 30 экипажей на внедорожниках и новинка сезона – экипажи на квадроциклах. Также на месте проведения соревнований будут выделены зоны для пикников.Время: 10:00Место: ГазалкентВход для зрителей свободныйТелефон для справок: (+998) 90−905−0513, (+998) 77−018−3000

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