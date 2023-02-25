Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
© Страница сообщества выпускников Ташкентской консерваторииГосударственная консерватория Узбекистана
Джип-спринт на внедорожниках, восточный базар и выставка. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 25 февраля
Концерт "Времена года"
На сцене органного зала Государственной Консерватории пройдет концерт камерного оркестра "Туркистон" под управлением дирижера Элдара Азимова. В программе представят два цикла концертов: "Времена года" Антонио Вивальди и аргентинского музыканта Астора Пьяццоллы.
Время: 18:00
Место: Государственная Консерватория
Стоимость билетов: 55– 220 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
На сцене органного зала Государственной Консерватории пройдет концерт камерного оркестра "Туркистон" под управлением дирижера Элдара Азимова. В программе представят два цикла концертов: "Времена года" Антонио Вивальди и аргентинского музыканта Астора Пьяццоллы.
Время: 18:00
Место: Государственная Консерватория
Стоимость билетов: 55– 220 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
"Восточный базар" в Anhor Park Mall
В торговой галерее Anhor Park Mall пройдет выставка-ярмарка. Ремесленники представят узбекские национальные изделия, аксессуары для дома и интерьера, сувениры и многое другое. Также для посетителей проведут мастер-классы по мыловарению, витражной росписи и созданию декоративных свечей.
Время: 11:00
Место: Anhor Park mall
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 93 396−78−76, (+998) 77−018−3000
В торговой галерее Anhor Park Mall пройдет выставка-ярмарка. Ремесленники представят узбекские национальные изделия, аксессуары для дома и интерьера, сувениры и многое другое. Также для посетителей проведут мастер-классы по мыловарению, витражной росписи и созданию декоративных свечей.
Время: 11:00
Место: Anhor Park mall
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 93 396−78−76, (+998) 77−018−3000
Выставка "Дорога в Турфан"
В Галерее изобразительного искусства пройдет выставка "Дорога в Турфан" в память о Народном художнике Медате Кагарове. На выставке будут представлены работы художника в техниках графики, линогравюры и авторском подходе художника.
Время: 10:00
Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)
Стоимость билетов: 55– 220 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−209−8015
В Галерее изобразительного искусства пройдет выставка "Дорога в Турфан" в память о Народном художнике Медате Кагарове. На выставке будут представлены работы художника в техниках графики, линогравюры и авторском подходе художника.
Время: 10:00
Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)
Стоимость билетов: 55– 220 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−209−8015
Опера "Травиата" с участием мировых звёзд
На сцене Большого театра имени А. Навои представят оперу о любви Джузеппе Верди "Травиата". Главные партии исполнят Дарья Рыбак, Юсиф Эйвазов и Симоне Пьяццола.
Время: 17:00
Место: ГАБТ имени Алишера Навои
Стоимость билетов: 55– 220 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
На сцене Большого театра имени А. Навои представят оперу о любви Джузеппе Верди "Травиата". Главные партии исполнят Дарья Рыбак, Юсиф Эйвазов и Симоне Пьяццола.
Время: 17:00
Место: ГАБТ имени Алишера Навои
Стоимость билетов: 55– 220 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Мастер-класс продюсера и певца Nocow
Певец из Санкт-Петербурга поделится приемами создания электронной музыки, разберет свои клубные хиты и расскажет о том, как не заблудиться в технологиях.
Время: 17:00
Место: 139 Documentary Center
Вход бесплатный
Телефон для справок: +998 99 926 01 39
Певец из Санкт-Петербурга поделится приемами создания электронной музыки, разберет свои клубные хиты и расскажет о том, как не заблудиться в технологиях.
Время: 17:00
Место: 139 Documentary Center
Вход бесплатный
Телефон для справок: +998 99 926 01 39
Воскресенье, 26 февраля
Маркет молодых дизайнеров YangiaMarket
Молодые дизайнеры представят свои авторские работы на первом этаже парковки Riviera Mall. Также в программе мероприятия танцевальный баттл, турнир по пинг-понгу и выступления Punch ODC и JazzzAdrass.
Время: 12:00
Место: ТРЦ Riviera
Вход свободный
Молодые дизайнеры представят свои авторские работы на первом этаже парковки Riviera Mall. Также в программе мероприятия танцевальный баттл, турнир по пинг-понгу и выступления Punch ODC и JazzzAdrass.
Время: 12:00
Место: ТРЦ Riviera
Вход свободный
Интерактив "Серебряное шоу" для детей
Участников ждет детское шоу с фейерверками, зажигательными танцами и морем из серебра. А также беспроигрышная лотерея с розыгрышем сладких подарков.
Время: 18:00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билетов: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Участников ждет детское шоу с фейерверками, зажигательными танцами и морем из серебра. А также беспроигрышная лотерея с розыгрышем сладких подарков.
Время: 18:00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билетов: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Коммуникативная игра для подростков
Участниками мероприятия могут стать подростки 10-15 лет, которые научаться навыкам командного взаимодействия, тайм-менеджменту и коммуникации в формате игры.
Время: 11:00
Место: Qo’llab Coworking
Стоимость участия: 125 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 94−640−5400
Участниками мероприятия могут стать подростки 10-15 лет, которые научаться навыкам командного взаимодействия, тайм-менеджменту и коммуникации в формате игры.
Время: 11:00
Место: Qo’llab Coworking
Стоимость участия: 125 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 94−640−5400
Ярмарка сладостей "Дастархан"
На выставке представят десерты по японским рецептам, выпечку, натуральный мед и различные сорта чая, которые можно будет продегустировать и купить.
Время: 11:00
Место: Anhor Park mall
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 93−396−7876, (+998) 77−018−3000
На выставке представят десерты по японским рецептам, выпечку, натуральный мед и различные сорта чая, которые можно будет продегустировать и купить.
Время: 11:00
Место: Anhor Park mall
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 93−396−7876, (+998) 77−018−3000
Соревнования по джип-спринту на внедорожниках
Зрителей ждут 30 экипажей на внедорожниках и новинка сезона – экипажи на квадроциклах. Также на месте проведения соревнований будут выделены зоны для пикников.
Время: 10:00
Место: Газалкент
Вход для зрителей свободный
Телефон для справок: (+998) 90−905−0513, (+998) 77−018−3000
Зрителей ждут 30 экипажей на внедорожниках и новинка сезона – экипажи на квадроциклах. Также на месте проведения соревнований будут выделены зоны для пикников.
Время: 10:00
Место: Газалкент
Вход для зрителей свободный
Телефон для справок: (+998) 90−905−0513, (+998) 77−018−3000