https://uz.sputniknews.ru/20230225/prinujdenie-mira-k-miru-po-amerikanski--uroki-golosovaniya-v-oon-32514095.html

Принуждение мира к миру по-американски — уроки голосования в ООН

Принуждение мира к миру по-американски — уроки голосования в ООН

Принятую накануне годовщины начала СВО резолюцию Генассамблеи ООН на Западе объявляют своей победой и свидетельством того, что "на стороне России есть небольшая горстка голосов", а "Россия сегодня изолирована, как и год назад".

2023-02-25T16:05+0500

2023-02-25T16:05+0500

2023-02-25T16:05+0500

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Одобрение подавляющим большинством резолюции ООН в поддержку Киева — важный сигнал для ухода России с территории Украины, заявляет немецкий министр иностранных дел, и формальные цифры должны подтверждать ее правоту.Сто сорок одна страна проголосовала за резолюцию о необходимости скорейшего достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного" мира на Украине, требующую, чтобы Россия "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои Вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах" — при семи против и 32 воздержавшихся. Но если проанализировать состав голосовавших и не голосовавших, мы увидим, что по сравнению с прошлым годом ситуация практически не изменилась и на стороне Запада находится меньшая часть человечества.Из чего складывается цифра в 141 государство, голосовавшее за резолюцию? В нее входят не только дюжина абсолютно зависимых от Запада стран Океании, но и большинство стран Латинской Америки, не имеющих сил в полный голос выступать против американского миропорядка, "основанного на правилах". Есть Сербия и Венгрия — проголосовавшие за, но в реальности пытающиеся проводить совсем другую политику, то есть защищать национальные интересы.За резолюцию голосовали представители Афганистана и Мьянмы, хотя правительства обеих этих стран не поддерживают Запад. Но дело в том, что от них в ООН заседают те, кто не имеет мандата афганских и мьянманских властей: Кабул представляет давно уже не существующее доталибское правительство, а Нейпьидо — дипломат, не признавший военные власти, отстранившие гражданский кабинет. А есть еще и такие страны, как Ирак, — в марте прошлого года, когда Генассамблея ООН впервые принимала резолюцию с осуждением "российской агрессии", представитель Багдада воздержался, но сейчас проголосовал за. Американцы, сохраняющее огромное влияние на Ирак, поработали с властями разваленной ими страны — и те нажали правильную кнопку. Что, впрочем, не отменяет настрой Ирака на сотрудничество с Россией в самых разных сферах: это показал и состоявшийся в начале этого месяца визит Сергея Лаврова в Багдад.Но Ирак был едва ли не единственной заметной страной, которую американцам за год удалось заставить изменить свою позицию, — голосование год назад дало ту же цифру в 141 голос за, как и сейчас. Максимум был в октябре, когда ГА ООН голосовала за резолюцию о территориальной целостности Украины, — тогда набралось 143 голоса.А кто нашел в себе силы не подчиниться давлению Запада? Это не только те, кто голосовал против (семь стран), но и те, кто воздержался (32) или не участвовал в голосовании (13). То есть, за вычетом России, получается 51 государство — совсем не маленькая цифра. А если разобрать, из кого она складывается, то и вовсе окажется большинство человечества.Вашингтон искренне верит в слабость своих противниковВоздержались не только Китай и Индия, но и такие крупные страны, как Пакистан, Иран, ЮАР, Вьетнам, Алжир, Эфиопия, Бангладеш, Судан (население только перечисленных стран больше четырех миллиардов, то есть половины мирового). Не голосовали или воздержались семь стран постсоветского пространства, а Белоруссия голосовала против. Также против впервые проголосовали Мали и Никарагуа — вдобавок к Сирии, КНДР и Эритрее, высказывавшимся точно так и год назад. То есть никакой изоляции России в любом случае нет, а есть умелая работа Запада с элитами десятков стран мира при подготовке голосования в ООН. Запад (в первую очередь, естественно, США и Великобритания) давит, грозит, уговаривает — и многим проще проголосовать в ООН за, чем обострять и так непростые отношения своих стран с теми же Штатами. Но можно ли назвать такие государства, как Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Аргентина, Бразилия, Мексика (а все они поддержали нынешнюю резолюцию), союзниками англосаксов и сторонниками поражения России? Конечно нет — это видно и по их делам, и по их отношениям с нашей страной за последний год.Реальный круг сторонников Запада ограничен полусотней государств — теми, кто ввел санкции против России и занимается поставками оружия на Украину. Причем в основном это и есть западные страны: США и Европа (считая по НАТО — 30 государств), англосаксонские Австралия и Новая Зеландия, зависимые от Штатов Япония и Южная Корея плюс завязанный на англичан Сингапур. При этом та же Южная Корея не хотела терять российский рынок и отношения с Москвой — но ее, по сути, принудили встать в строй. Так что если реально оценивать расстановку сил в мире, то 50 стран составляют не ядро антироссийской коалиции, а всю ее. Да, их совокупная мощь очень велика, но это все тот же западный "золотой миллиард", привыкший выдавать себя и свои интересы за общемировые. И не готовый признать, что время, когда это было возможно, безвозвратно уходит, в том числе благодаря тому, что Россия бросила вызов политике консервации "порядка, основанного на правилах", то есть атлантическому проекту глобализации.Голосование в ООН является для Запада важным элементом информационной войны с Россией, но не более того. Реальный расклад сил на Западе очень хорошо себе представляют, хотя с высоких трибун предпочитают говорить о том, как "сплотили весь мир против России". Однако сведения из реальности проступают и на атлантической картине мира — так, например, Reuters сообщает, что "Индия препятствует обсуждению дополнительных санкций в отношении Москвы и призывает других членов группы G-20 избегать использования слова "война" в формулировках коммюнике о конфликте". Речь идет о подготовке к саммиту "Большой двадцатки", который пройдет в декабре в Дели, — на нем Запад хотел бы снова разыграть очередной спектакль с "осуждением России". Но незападный мир не хочет уже даже не подыгрывать, а просто наблюдать за этим — и блокирует попытки англосаксов выдать желаемое за действительное.А Россия продолжит всеми способами отстаивать свое "право быть сильной" — но именно в противостоянии с Западом, а не со всем миром. Часть которого еще можно принудить голосовать так, как нужно атлантистам, еще можно напугать санкциями, но уже нельзя убедить в том, что у "мира, основанного на правилах" есть будущее. Потому что никто не желает жить по чужим "правилам", выгодным тем, кто хочет зафиксировать свою исчезающую гегемонию.Читайте также: Западный искусственный интеллект ненавидит Россию

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