https://uz.sputniknews.ru/20230225/trogatelnaya-istoriya-edinstvennoy-jenschiny-oshpaza---video--32516484.html
Неженское дело: трогательная история единственной на Чорсу женщины-ошпаза - видео
Неженское дело: трогательная история единственной на Чорсу женщины-ошпаза - видео
Плов Мамуры опы любят не только ташкентцы, но и многие иностранцы.
2023-02-25T21:00+0500
2023-02-25T21:00+0500
2023-02-25T21:00+0500
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Мамура Эргашева – первая и единственная женщина-ошпаз на самом известном в Ташкенте базаре Чорсу.Плов от Мамуры опы по достоинству оценивают не только ташкентцы, но и туристы из разных стран мира.Трогательную историю Мамуры опы смотрите в видео от корреспондента Sputnik.
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видео трогательная добрая милая история единственная на чорсу женщина ошпаз повар плова узбекистан ташкент неженская профессия неженское дело мужская профессия
видео трогательная добрая милая история единственная на чорсу женщина ошпаз повар плова узбекистан ташкент неженская профессия неженское дело мужская профессия
Неженское дело: трогательная история единственной на Чорсу женщины-ошпаза - видео
Плов Мамуры опы любят не только ташкентцы, но и многие иностранцы.
Мамура Эргашева – первая и единственная женщина-ошпаз на самом известном в Ташкенте базаре Чорсу.
Плов от Мамуры опы по достоинству оценивают не только ташкентцы, но и туристы из разных стран мира.
Трогательную историю Мамуры опы смотрите в видео от корреспондента Sputnik
.