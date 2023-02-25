https://uz.sputniknews.ru/20230225/trogatelnaya-istoriya-edinstvennoy-jenschiny-oshpaza---video--32516484.html

Неженское дело: трогательная история единственной на Чорсу женщины-ошпаза - видео

Неженское дело: трогательная история единственной на Чорсу женщины-ошпаза - видео

Плов Мамуры опы любят не только ташкентцы, но и многие иностранцы.

2023-02-25T21:00+0500

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видео

узбекистан

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плов

профессия

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Мамура Эргашева – первая и единственная женщина-ошпаз на самом известном в Ташкенте базаре Чорсу.Плов от Мамуры опы по достоинству оценивают не только ташкентцы, но и туристы из разных стран мира.Трогательную историю Мамуры опы смотрите в видео от корреспондента Sputnik.

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