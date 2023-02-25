https://uz.sputniknews.ru/20230225/v-tsentralnyx-rayonax-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-32515075.html
В центральных районах Турции произошло землетрясение
В центральных районах Турции произошло землетрясение
Очаг землетрясения магнитудой 5,3 балла находился недалеко от города Бор провинции Нигде. 25.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-25T17:09+0500
2023-02-25T17:09+0500
2023-02-25T17:29+0500
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землетрясение
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ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу в провинции Аксарай в центре Турции, сообщает РИА Новости. Как сообщили представители турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров у города Бор провинции Нигде. В свою очередь, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что очаг землетрясения магнитудой 4,9 залегал на глубине 10 километров в 40 километрах от города Аксарай. По данным властей, пострадавших от нового землетрясения не зарегистрировано.Напомним, В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли 44 218 человек, тысячи домов разрушены.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
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турция, землетрясение
В центральных районах Турции произошло землетрясение
17:09 25.02.2023 (обновлено: 17:29 25.02.2023)
Очаг землетрясения магнитудой 5,3 балла находился недалеко от города Бор провинции Нигде.
ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу в провинции Аксарай в центре Турции, сообщает РИА Новости
.
Как сообщили представители турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров у города Бор провинции Нигде.
В свою очередь, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что очаг землетрясения магнитудой 4,9 залегал на глубине 10 километров в 40 километрах от города Аксарай.
По данным властей, пострадавших от нового землетрясения не зарегистрировано.
Напомним, В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли 44 218 человек, тысячи домов разрушены.
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.