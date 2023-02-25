https://uz.sputniknews.ru/20230225/zdanie-mestnogo-otdeleniya-pervogo-v-uzbekistane-organa-vnutrennix-del-stalo-muzeem-32515300.html
Здание местного отделения первого в Узбекистане органа внутренних дел стало музеем
Здание местного отделения первого в Узбекистане органа внутренних дел стало музеем
Здесь можно увидеть предметы, принадлежавшие ветерану органов внутренних дел, 90-летнему Сабриддину Носирову.
2023-02-25T18:09+0500
2023-02-25T18:09+0500
2023-02-25T18:09+0500
общество
ташкентская область
музей
мвд
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ТАШКЕНТ, 25 февраля — Sputnik. Здание местного отделения первого в истории Узбекистана органа внутренних дел стало музеем. Об этом сообщает хокимият Ташкентской области.Музей расположен на месте бывшей "базы сельской милиции" в Юкоричирчикском районе.Здесь можно увидеть предметы, принадлежавшие ветерану органов внутренних дел Сабриддину Носирову, которому сейчас 90 лет.Носиров родился в 1933 году. Свою карьеру в органах внутренних дел он начал в качестве наемного рабочего. Окончив заочно Школу милиции, он стал начальником первого открытого в Узбекской ССР поселкового отделения милиции.Здание музея было построено в 1962 году и сначала использовалось как швейный цех, а затем как почта.С 1971 года в здании располагался опорный пункт первого в истории Узбекистана органа внутренних дел.
ташкентская область
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узбекистан ташкентская область музей милиция орган внутренних дел
узбекистан ташкентская область музей милиция орган внутренних дел
Здание местного отделения первого в Узбекистане органа внутренних дел стало музеем
Здесь можно увидеть предметы, принадлежавшие ветерану органов внутренних дел, 90-летнему Сабриддину Носирову.
ТАШКЕНТ, 25 февраля — Sputnik.
Здание местного отделения первого в истории Узбекистана органа внутренних дел стало музеем. Об этом сообщает
хокимият Ташкентской области.
Музей расположен на месте бывшей "базы сельской милиции" в Юкоричирчикском районе.
Здесь можно увидеть предметы, принадлежавшие ветерану органов внутренних дел Сабриддину Носирову, которому сейчас 90 лет.
Носиров родился в 1933 году. Свою карьеру в органах внутренних дел он начал в качестве наемного рабочего. Окончив заочно Школу милиции, он стал начальником первого открытого в Узбекской ССР поселкового отделения милиции.
Здание музея было построено в 1962 году и сначала использовалось как швейный цех, а затем как почта.
С 1971 года в здании располагался опорный пункт первого в истории Узбекистана органа внутренних дел.