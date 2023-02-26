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Природа не щадит никого: эпичные фото удара молнии
Природа не щадит никого: эпичные фото удара молнии
Самые эпичные фото природного явления – в нашей фотоленте.
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фото
молния
природа
красота
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фото удар молнии природа гроза дождь молния бьет в статую христа в церковь красивые фото фото на рабочий стол культура наука физика астрономия небо откуда берется молния что это такое простыми словами

Природа не щадит никого: эпичные фото удара молнии

21:02 26.02.2023
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Молния — это резкий электростатический разряд в атмосфере, который проявляется яркой вспышкой и громом. Предугадать место удара молнии невозможно. Напряжение в ней может достигать до одного млрд вольт. Самые эпичные фото природного явления – в нашей фотоленте.
© AFP 2023 / Mauro Pimentel

Молния ударила в руку статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Молния ударила в руку статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Узбекистан
1/11
© AFP 2023 / Mauro Pimentel

Молния ударила в руку статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

CC BY-SA 3.0 / Raul Heinrich / CN Tower struck by lightning

Молния двадцать раз ударила в башню Си-Эн Тауэр в Торонто.

Молния двадцать раз ударила в башню Си-Эн Тауэр в Торонто. - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 3.0 / Raul Heinrich / CN Tower struck by lightning

Молния двадцать раз ударила в башню Си-Эн Тауэр в Торонто.

CC BY 2.0 / Anthony Quintano / Lightning Strikes One World Trade Center

Молния ударила в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Молния ударила в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. - Sputnik Узбекистан
3/11
CC BY 2.0 / Anthony Quintano / Lightning Strikes One World Trade Center

Молния ударила в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

© AP Photo / Alex Brandon

Вспышка молнии осветила грозовые тучи за Белым домом в Вашингтоне.

Вспышка молнии осветила грозовые тучи за Белым домом в Вашингтоне. - Sputnik Узбекистан
4/11
© AP Photo / Alex Brandon

Вспышка молнии осветила грозовые тучи за Белым домом в Вашингтоне.

© SputnikМолния над Останкинской телебашней в Москве.
Молния над Останкинской телебашней в Москве - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik
Молния над Останкинской телебашней в Москве.
CC BY-SA 4.0 / Riazmusthafa / Lightning-BurjKhalifa (cropped image)

Молния ударила в вершину Бурдж-Халифа в Дубае.

Молния ударила в вершину Бурдж-Халифа в Дубае. - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 4.0 / Riazmusthafa / Lightning-BurjKhalifa (cropped image)

Молния ударила в вершину Бурдж-Халифа в Дубае.

© Foto : Public domain/Historic NWS Collection

Одно из самых первых фото явления – молния ударила в Эйфелеву башню в 1902 году.

Одно из самых первых фото явления – молния ударила в Эйфелеву башню в 1902 году. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain/Historic NWS Collection

Одно из самых первых фото явления – молния ударила в Эйфелеву башню в 1902 году.

© AP Photo / Chris O'Meara

Молния ударила рядом с ракетой НАТО в штате Флорида.

Молния ударила рядом с ракетой НАТО в штате Флорида. - Sputnik Узбекистан
8/11
© AP Photo / Chris O'Meara

Молния ударила рядом с ракетой НАТО в штате Флорида.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Молния попала в телебашню в Ереване.

Молния попала в телебашню в Ереване. - Sputnik Узбекистан
9/11
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Молния попала в телебашню в Ереване.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic

Молния ударила в церковь Святого Марка во время грозы в Белграде.

Молния ударила в церковь Святого Марка во время грозы в Белграде. - Sputnik Узбекистан
10/11
© AP Photo / Marko Drobnjakovic

Молния ударила в церковь Святого Марка во время грозы в Белграде.

© Sputnik / Alexander Polyakov

Молния ударила в жилой комплекс "Эдельвейс" в Москве.

Молния ударила в жилой комплекс &quot;Эдельвейс&quot; в Москве. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexander Polyakov

Молния ударила в жилой комплекс "Эдельвейс" в Москве.

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