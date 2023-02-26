https://uz.sputniknews.ru/20230226/32522386.html
Природа не щадит никого: эпичные фото удара молнии
Природа не щадит никого: эпичные фото удара молнии
Самые эпичные фото природного явления – в нашей фотоленте.
2023-02-26T21:02+0500
2023-02-26T21:02+0500
2023-02-26T21:02+0500
фото
молния
природа
красота
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фото удар молнии природа гроза дождь молния бьет в статую христа в церковь красивые фото фото на рабочий стол культура наука физика астрономия небо откуда берется молния что это такое простыми словами
фото удар молнии природа гроза дождь молния бьет в статую христа в церковь красивые фото фото на рабочий стол культура наука физика астрономия небо откуда берется молния что это такое простыми словами
Природа не щадит никого: эпичные фото удара молнии
Молния — это резкий электростатический разряд в атмосфере, который проявляется яркой вспышкой и громом. Предугадать место удара молнии невозможно. Напряжение в ней может достигать до одного млрд вольт. Самые эпичные фото природного явления – в нашей фотоленте.
© AFP 2023 / Mauro Pimentel
Молния ударила в руку статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.
Молния ударила в руку статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.
Молния двадцать раз ударила в башню Си-Эн Тауэр в Торонто.
Молния ударила в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
© AP Photo / Alex Brandon
Вспышка молнии осветила грозовые тучи за Белым домом в Вашингтоне.
Вспышка молнии осветила грозовые тучи за Белым домом в Вашингтоне.
© Sputnik Молния над Останкинской телебашней в Москве.
Молния над Останкинской телебашней в Москве.
Молния ударила в вершину Бурдж-Халифа в Дубае.
Одно из самых первых фото явления – молния ударила в Эйфелеву башню в 1902 году.
© AP Photo / Chris O'Meara
Молния ударила рядом с ракетой НАТО в штате Флорида.
Молния ударила рядом с ракетой НАТО в штате Флорида.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Молния попала в телебашню в Ереване.
Молния попала в телебашню в Ереване.
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Молния ударила в церковь Святого Марка во время грозы в Белграде.
Молния ударила в церковь Святого Марка во время грозы в Белграде.
© Sputnik / Alexander Polyakov
Молния ударила в жилой комплекс "Эдельвейс" в Москве.
Молния ударила в жилой комплекс "Эдельвейс" в Москве.