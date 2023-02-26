Природа не щадит никого: эпичные фото удара молнии

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Молния — это резкий электростатический разряд в атмосфере, который проявляется яркой вспышкой и громом. Предугадать место удара молнии невозможно. Напряжение в ней может достигать до одного млрд вольт. Самые эпичные фото природного явления – в нашей фотоленте.