https://uz.sputniknews.ru/20230226/xolod-i-tuman-prognoz-pogody-na-26-fevralya-32516158.html
Холод и туман: прогноз погоды на 26 февраля
Холод и туман: прогноз погоды на 26 февраля
Узгидромет распространил прогноз погоды на воскресенье.
2023-02-26T09:03+0500
2023-02-26T09:03+0500
2023-02-26T09:03+0500
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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. По всей территории Узбекистана 26 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.Такой прогноз распространил Центр гидрометеорологии республики.Температура воздуха:Каракалпакстан и области Ферганской долины – 3-8 градусов тепла;Хорезмская область – 8-10 градусов тепла;Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области – 7-12 градусов тепла;Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области – 9-14 градусов тепла.Предгорные и горные районы – 0-5 градусов тепла.В столице без осадков, возможен туман. Воздух прогреется до 8-10 градусов выше нуля.
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узбекистан погода прогноз погоды на 26 февраля без осадков туман
узбекистан погода прогноз погоды на 26 февраля без осадков туман
Холод и туман: прогноз погоды на 26 февраля
Узгидромет распространил прогноз погоды на воскресенье.
ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. По всей территории Узбекистана 26 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.
Такой прогноз
распространил Центр гидрометеорологии республики.
Каракалпакстан и области Ферганской долины – 3-8 градусов тепла;
Хорезмская область – 8-10 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области – 7-12 градусов тепла;
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области – 9-14 градусов тепла.
Предгорные и горные районы – 0-5 градусов тепла.
В столице без осадков, возможен туман. Воздух прогреется до 8-10 градусов выше нуля.