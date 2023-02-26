https://uz.sputniknews.ru/20230226/xolod-i-tuman-prognoz-pogody-na-26-fevralya-32516158.html

Холод и туман: прогноз погоды на 26 февраля

Холод и туман: прогноз погоды на 26 февраля

Узгидромет распространил прогноз погоды на воскресенье.

2023-02-26T09:03+0500

2023-02-26T09:03+0500

2023-02-26T09:03+0500

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прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. По всей территории Узбекистана 26 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.Такой прогноз распространил Центр гидрометеорологии республики.Температура воздуха:Каракалпакстан и области Ферганской долины – 3-8 градусов тепла;Хорезмская область – 8-10 градусов тепла;Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области – 7-12 градусов тепла;Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области – 9-14 градусов тепла.Предгорные и горные районы – 0-5 градусов тепла.В столице без осадков, возможен туман. Воздух прогреется до 8-10 градусов выше нуля.

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