https://uz.sputniknews.ru/20230227/dlya-chego-pvo-suxoputnyx-voysk-perepodchinili-komandovaniyu-vks-rossii-32542908.html

Для чего ПВО Сухопутных войск переподчинили командованию ВКС России

Для чего ПВО Сухопутных войск переподчинили командованию ВКС России

Переподчинение сил противовоздушной обороны Сухопутных войск главному командованию ВКС России вызвано "уплотнением" средств нападения противника, и отражает эволюцию разведывательно-ударных контуров театра военных действий.

2023-02-27T21:00+0500

2023-02-27T21:00+0500

2023-02-27T22:26+0500

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вооруженные силы

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Итогом должен стать рост эффективности интегрированной ПВО.Источники, близкие к Минобороны РФ сегодня сообщили о полном переподчинении войсковой ПВО командованию Воздушно-космических сил России. Ранее соединения и части войсковой ПВО находились и в составе Сухопутных войск (прикрытие подразделений на марше и непосредственно в районах боевых действий от средств воздушного нападения противника), и в составе противовоздушной обороны ВКС (прикрытие отдельных важных объектов).Войска ПВО считались отдельным родом Сухопутных войск с 1958 года. Несли боевое дежурство, вели разведку воздушного противника и оповещали прикрываемые подразделения, уничтожали средства воздушного нападения противника в полете, участвовали в противоракетной обороне на ТВД.Войсковая ПВО имеет развитую структуру управления, зенитные ракетные и радиотехнические соединения и части, способные уничтожать воздушные цели во всем диапазоне скоростей и высот (от одного метра до 12 км и даже в стратосфере). Средства войсковой ПВО ближнего действия (до 10 км), малой дальности (до 30 км), средней дальности (до 100 км), а также дальнего действия (более 100 км) до сего дня в чем-то дублировали, уплотняли боевые порядки ПВО Воздушно-космических сил. Это хорошо, однако нет предела совершенству.Эволюция и трансформация российской системы ПВО вызваны активным применением средств воздушного нападения и воздушной разведки на украинском ТВД с одной стороны, и ростом автоматизации систем управления, формированием разведывательно-ударных контуров во всех средах боевого применения одновременно (космос, атмосфера, суша, море) – с другой.Организационно-штатная структура единой системы ПВО (ВКС) совершенствуется одновременно с расширением спутниковой группировки Минобороны РФ, ростом мобильности, живучести, скрытности, степени автоматизации, огневой мощи, зоны поражения, и сокращения реакции зенитных ракетных комплексов. С прицелом на военные конфликты высокой интенсивности недалекого будущего.Гонка на десятилетияПродолжение интеграции российских сил и средств ПВО, расширение информационного горизонта – требование времени и обстановки на украинском ТВД, где необходимо "отодвигать угрозу в зависимости от поставленного Украине оружия". Развитие систем ПВО-ПРО ожидают большой рывок и большая гонка. Господство в воздухе – основа успеха войсковой операции любого масштаба.На Западе признают, что Украина превратилась "в важный испытательный полигон для новых технологий вооружений". Последний пакет военной помощи США киевскому режиму на 2 млрд долларов впервые включает новые беспилотники, которые "либо находятся на стадии испытаний, либо до сих пор использовались американскими войсками крайне редко. К ним относятся Switchblade 600, Jump 20, ALTIUS-600 и CyberLux K8". Очевидно, американцы готовятся к большой и высокотехнологичной войне.Начальник штаба ВВС США Чарльз Браун признал, что Пентагон 20 лет сражался с относительно плохо оснащенными противниками, у которых "не было военно-воздушных сил или средств противовоздушной обороны, и с этими возможностями ВВС придется иметь дело в будущем". Собственно, агрессивных целей на Западе не скрывают, главными противниками в стратегических планах на десятилетия вперед обозначены РФ и КНР.Сегодня Пентагон в области противовоздушной обороны значительно отстает от России технологически, и все же, с учетом украинского опыта, там намерены активно интегрировать "по замыслу" имеющиеся зенитные ракетные комплексы и системы разведки. А еще – "уделять особое внимание" уничтожению мобильных систем ПВО во время операций. Американцам хотелось бы сохранить за собой право на безнаказанные воздушные удары по "странам-изгоям" или отдельным "диктаторам". Увы, мир изменился, "гегемония" США уходит в прошлое.Издание Breaking Defense сообщило: "Конфликт на Украине является одним из первых крупных конфликтов, где малые беспилотники повсеместно вносят огромный вклад". Командующая сухопутными войсками США Кристин Вормут заявила: "Беспилотные летательные аппараты… создадут для нас серьезные проблемы, поэтому мы рассматриваем возможность модернизации нашей системы противовоздушной и противоракетной обороны".Американский журнал Defense One отметил, что украинцы и их поставщики из НАТО учатся лучше интегрировать средства разведки и нанесения ударов, передовые системы контроля и управления. Речь идет о перспективах интеграции искусственного интеллекта с беспилотными системами – отдельными дронами, роями, "барражирующими боеприпасами".На фоне украинского конфликта командующий космическими силами генерал Чанс Зальцман подчеркнул "критичность космоса в современной войне", огромную разведывательную роль коммерческих спутников (компаний Maxar, Planet, Capella, BlackSky), боевую устойчивость многотысячных орбитальных группировок типа SpaceX Starlink. Противнику легко отключить один аппарат связи (передачи разведывательных данных), и очень сложно – тысячи интернет-спутников.Рост эффективности единой и могучей, лучшей в мире ПВО России – требование времени. И все же, тактическая противовоздушная оборона поля боя на уровне полк/дивизия – тоже необходимость. Боеспособная мотострелковая дивизия должна быть обеспечена своими танками и "Торами". Танковой армии столь же необходимы свои ПВО, артиллерия и десант на броне. Боевые уставы враз не перепишут. Главным критерием реформирования ПВО станет практика боевых действий.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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россия, вооруженные силы