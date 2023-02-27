https://uz.sputniknews.ru/20230227/kakaya-pogoda-jdet-uzbekistan-v-nachale-nedeli--uzgidromet--32523156.html

Какая погода ждет Узбекистан в начале недели – Узгидромет

Какая погода ждет Узбекистан в начале недели – Узгидромет

Будет ли сегодня дождь — в нашем материале.

2023-02-27T08:05+0500

2023-02-27T08:05+0500

2023-02-27T08:05+0500

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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер восточный. В горных и предгорных районах остается опасность схода лавин. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 11-13° тепла.КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 3-8° мороза, днем 8-13° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 10-15° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с . Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Лавинная опасность. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.

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