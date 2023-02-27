https://uz.sputniknews.ru/20230227/kakaya-pogoda-jdet-uzbekistan-v-nachale-nedeli--uzgidromet--32523156.html
Какая погода ждет Узбекистан в начале недели – Узгидромет
Какая погода ждет Узбекистан в начале недели – Узгидромет
Будет ли сегодня дождь — в нашем материале.
2023-02-27T08:05+0500
2023-02-27T08:05+0500
2023-02-27T08:05+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер восточный. В горных и предгорных районах остается опасность схода лавин. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 11-13° тепла.КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 3-8° мороза, днем 8-13° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 10-15° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с . Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Лавинная опасность. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.
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прогноз погоды на понедельник 26 февраля погода какая сегодня будет ли дождь снег сели паводок узбекистан ташкент новости новость холодно тепло дождливо пасмурно
прогноз погоды на понедельник 26 февраля погода какая сегодня будет ли дождь снег сели паводок узбекистан ташкент новости новость холодно тепло дождливо пасмурно
Какая погода ждет Узбекистан в начале недели – Узгидромет
Будет ли сегодня дождь на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер восточный. В горных и предгорных районах остается опасность схода лавин. Об этом сообщает Узгидромет.
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 11-13° тепла.
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 3-8° мороза, днем 8-13° тепла.
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 10-15° тепла.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с . Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Лавинная опасность. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.