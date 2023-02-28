https://uz.sputniknews.ru/20230228/32566250.html
Невероятная красота: северное сияние в разных уголках мира – фото
Невероятная красота: северное сияние в разных уголках мира – фото
Каким его видели в начале 2023 года – смотрите в нашей фотоленте.
2023-02-28T21:03+0500
2023-02-28T21:03+0500
2023-02-28T21:03+0500
фото
красота
природа
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/1c/32566421_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b150d8261fa7ba6301b508cfb614944e.jpg
мир
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/1c/32566421_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_cb1bbea8f063b13144b229005bcf1093.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото северное сияние в москве ташкенте узбекистане красивые фото природы северное сияние где происходит страны почему простыми словами для детей новости новость
фото северное сияние в москве ташкенте узбекистане красивые фото природы северное сияние где происходит страны почему простыми словами для детей новости новость
Невероятная красота: северное сияние в разных уголках мира – фото
Северное сияние — это природное явление, которое появляется, когда поток солнечного ветра достигает магнитного поля планеты и сталкивается с атомами кислорода. Каким его видели в начале 2023 года – смотрите в нашей фотоленте.
© AP Photo / Ted S. Warren
Северное сияние недалеко от Ваштукны, штат Вашингтон.
Северное сияние недалеко от Ваштукны, штат Вашингтон.
© Ali Lorestani/TT News Agency
Люди наблюдают за северным сиянием в центре Стокгольма.
Люди наблюдают за северным сиянием в центре Стокгольма.
© AFP 2023 / Lou Benoist
Легкое северное сияние в Мон-Сен-Мишель на северо-западе Франции.
Легкое северное сияние в Мон-Сен-Мишель на северо-западе Франции.
© Foto : Adriana Romanova
Снимок Северного сияния на севере Калининградской области в городе Советск.
Снимок Северного сияния на севере Калининградской области в городе Советск.
Северное сияние в Финляндии.
© AP Photo / Ted S. Warren
Северное сияние в Вашингтоне.
Северное сияние в Вашингтоне.
Северное сияние в Швеции.