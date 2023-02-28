Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20230228/32566250.html
Невероятная красота: северное сияние в разных уголках мира – фото
Невероятная красота: северное сияние в разных уголках мира – фото
Каким его видели в начале 2023 года – смотрите в нашей фотоленте.
2023-02-28T21:03+0500
2023-02-28T21:03+0500
фото
красота
природа
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/1c/32566421_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b150d8261fa7ba6301b508cfb614944e.jpg
мир
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/1c/32566421_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_cb1bbea8f063b13144b229005bcf1093.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото северное сияние в москве ташкенте узбекистане красивые фото природы северное сияние где происходит страны почему простыми словами для детей новости новость
фото северное сияние в москве ташкенте узбекистане красивые фото природы северное сияние где происходит страны почему простыми словами для детей новости новость

Невероятная красота: северное сияние в разных уголках мира – фото

21:03 28.02.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Северное сияние — это природное явление, которое появляется, когда поток солнечного ветра достигает магнитного поля планеты и сталкивается с атомами кислорода. Каким его видели в начале 2023 года – смотрите в нашей фотоленте.
© AP Photo / Ted S. Warren

Северное сияние недалеко от Ваштукны, штат Вашингтон.

Северное сияние недалеко от Ваштукны, штат Вашингтон. - Sputnik Узбекистан
1/7
© AP Photo / Ted S. Warren

Северное сияние недалеко от Ваштукны, штат Вашингтон.

© Ali Lorestani/TT News Agency

Люди наблюдают за северным сиянием в центре Стокгольма.

Люди наблюдают за северным сиянием в центре Стокгольма. - Sputnik Узбекистан
2/7
© Ali Lorestani/TT News Agency

Люди наблюдают за северным сиянием в центре Стокгольма.

© AFP 2023 / Lou Benoist

Легкое северное сияние в Мон-Сен-Мишель на северо-западе Франции.

Легкое северное сияние в Мон-Сен-Мишель на северо-западе Франции. - Sputnik Узбекистан
3/7
© AFP 2023 / Lou Benoist

Легкое северное сияние в Мон-Сен-Мишель на северо-западе Франции.

© Foto : Adriana Romanova

Снимок Северного сияния на севере Калининградской области в городе Советск.

Снимок Северного сияния на севере Калининградской области в городе Советск. - Sputnik Узбекистан
4/7
© Foto : Adriana Romanova

Снимок Северного сияния на севере Калининградской области в городе Советск.

CC BY 2.0 / Auvo Korpi / 2023.02.26 Aurora_4Северное сияние в Финляндии.
Северное сияние в Финляндии - Sputnik Узбекистан
5/7
CC BY 2.0 / Auvo Korpi / 2023.02.26 Aurora_4
Северное сияние в Финляндии.
© AP Photo / Ted S. Warren

Северное сияние в Вашингтоне.

Северное сияние в Вашингтоне. - Sputnik Узбекистан
6/7
© AP Photo / Ted S. Warren

Северное сияние в Вашингтоне.

CC BY 2.0 / Ulricaloeb / Aurora borealisСеверное сияние в Швеции.
Северное сияние в Швеции - Sputnik Узбекистан
7/7
CC BY 2.0 / Ulricaloeb / Aurora borealis
Северное сияние в Швеции.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0