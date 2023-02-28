Невероятная красота: северное сияние в разных уголках мира – фото

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Северное сияние — это природное явление, которое появляется, когда поток солнечного ветра достигает магнитного поля планеты и сталкивается с атомами кислорода. Каким его видели в начале 2023 года – смотрите в нашей фотоленте.