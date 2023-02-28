https://uz.sputniknews.ru/20230228/uzbekistan-film-abdulla-aripov-32558164.html

В Узбекистане сняли фильм об авторе национального гимна

В Узбекистане сняли фильм об авторе национального гимна

Съемки ленты о жизни поэта Абдуллы Арипова проходили в Кашкадарье, Джизаке, Ташкенте, Хьюстоне и Лос-Анджелесе.

2023-02-28T15:37+0500

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общество

узбекистан

фильм

абдулла арипов

поэт

гимн

гимн узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. В Узбекистане закончили работу над художественным фильмом "Абдулла Арипов". Картина рассказывает об этапах жизненного и творческого пути знаменитого поэта, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии.Съёмки проходили в Кашкадарье, Джизаке, Ташкенте, а также в Хьюстоне и Лос-Анджелесе, где Арипов провел последние годы жизни.В фильме снялись Кудратилла Бурханов, Гульчехра Джамилова, Шодмонкул Салом и Райхон Асадова. Режиссёр-постановщиком выступил Музаффархан Эркинов.Ленту сняли по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которое он дал в прошлом году во время визита на родину поэта.Напомним, Абдулла Арипов — узбекский поэт, автор слов гимна Узбекистана. Перевел на узбекский язык произведения Данте, Некрасова, Шевченко, Кулиева и многих других иностранных авторов.Был депутатом первого и второго созывов и сенатором Олий Мажлиса. В 1998 году Арипову присвоили звание Героя Узбекистана.

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