https://uz.sputniknews.ru/20230302/kak-proxodili-poiski-lyudey-pod-zavalami-v-turtsii--video--32599961.html
Как проходили поиски людей под завалами в Турции – видео
Как проходили поиски людей под завалами в Турции – видео
Спасатель рассказал о поисково-спасательных работах в Турции.
2023-03-02T12:54+0500
2023-03-02T12:54+0500
2023-03-02T12:54+0500
видео
турция
землетрясение
узбекистанцы
спасатели
мчс узбекистана
помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/03/02/32599101_57:0:2484:1365_1920x0_80_0_0_d01e72410f9377e8313398f1782208d0.png
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В субботу в Узбекистан вернулись спасатели, которые участвовали в ликвидации последствий мощнейших землетрясений в Турции.Узбекистанцы были одни из первых, кто вылетел на место ЧП. В течение восемнадцати дней они помогали в разборе завалов и поиске выживших. Всего республика отправила в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков. Среди них был начальник кинологический службы МЧС Узбекистана Иномжон Насруллаев.Как доставали людей из-под завалов? Почему турки провожали спасателей как героев? О чем их спрашивали родственники по возвращению домой? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/03/02/32599101_360:0:2180:1365_1920x0_80_0_0_5c91a99605205de640f9328ac6aeaa1d.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео как проходили поиски людей под завалами в турции турция землетрясение погибшие сколько из каких стран приехали спасатели сколько спасли выжившие истории выживших новости новость узбекистан оказал помощь
видео как проходили поиски людей под завалами в турции турция землетрясение погибшие сколько из каких стран приехали спасатели сколько спасли выжившие истории выживших новости новость узбекистан оказал помощь
Как проходили поиски людей под завалами в Турции – видео
Эксклюзив
В эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан спасатель рассказал о поисково-спасательных работах в Турции.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В субботу в Узбекистан вернулись спасатели, которые участвовали в ликвидации последствий мощнейших землетрясений в Турции.
Узбекистанцы были одни из первых, кто вылетел на место ЧП. В течение восемнадцати дней они помогали в разборе завалов и поиске выживших.
Всего республика отправила в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков. Среди них был начальник кинологический службы МЧС Узбекистана Иномжон Насруллаев.
Как доставали людей из-под завалов? Почему турки провожали спасателей как героев? О чем их спрашивали родственники по возвращению домой? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.