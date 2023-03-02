https://uz.sputniknews.ru/20230302/kak-proxodili-poiski-lyudey-pod-zavalami-v-turtsii--video--32599961.html

Как проходили поиски людей под завалами в Турции – видео

Как проходили поиски людей под завалами в Турции – видео

Спасатель рассказал о поисково-спасательных работах в Турции.

2023-03-02T12:54+0500

2023-03-02T12:54+0500

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видео

турция

землетрясение

узбекистанцы

спасатели

мчс узбекистана

помощь

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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В субботу в Узбекистан вернулись спасатели, которые участвовали в ликвидации последствий мощнейших землетрясений в Турции.Узбекистанцы были одни из первых, кто вылетел на место ЧП. В течение восемнадцати дней они помогали в разборе завалов и поиске выживших. Всего республика отправила в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков. Среди них был начальник кинологический службы МЧС Узбекистана Иномжон Насруллаев.Как доставали людей из-под завалов? Почему турки провожали спасателей как героев? О чем их спрашивали родственники по возвращению домой? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.

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