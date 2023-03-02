https://uz.sputniknews.ru/20230302/mirzieev-aliev-vstrecha-baku-mart-2023-32596033.html

Что обсудили Мирзиёев и Алиев в Баку — подробности

Что обсудили Мирзиёев и Алиев в Баку — подробности

Главы государств обсудили актуальные международные и региональные вопросы, а также график предстоящих мероприятий.

2023-03-02T09:53+0500

2023-03-02T09:53+0500

2023-03-02T09:57+0500

политика

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шавкат мирзиёев

ильхам алиев

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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В Баку прошла встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны отметили что, узбекско-азербайджанские отношения стратегического партнерства вышли на качественно новый уровень и наполнились конкретным содержанием, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Так, в 2022 году двусторонний товарооборот вырос более чем на 50%. В активной фазе— реализация проектов кооперации в таких приоритетных сферах, как автомобилестроение, текстильная промышленность и шелководство. Идёт подготовка перспективных проектов в нефтегазовом секторе, сфере транспорта и логистики.На первом Форуме регионов, который прошёл в Ташкенте в феврале этого года подписали Соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда. .Президенты Узбекистана и Азербайджана подчеркнули важность наращивания практического сотрудничества.Речь шла об в обмене опытом развития деятельности свободных экономических зон и системы налогового администрирования, дальнейшем расширении культурно-гуманитарных обменов.

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