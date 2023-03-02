https://uz.sputniknews.ru/20230302/prognoz-pogody-na-segodnya--uzgidromet--32593473.html

Прогноз погоды на сегодня – Узгидромет

Прогноз погоды на сегодня – Узгидромет

Узгидромет распространил прогноз погоды на 2 марта.

2023-03-02T08:01+0500

2023-03-02T08:01+0500

2023-03-02T08:01+0500

общество

прогноз погоды

узбекистан

ташкент

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидается переменная облачность и усиление ветра, сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 19-21° тепла.КаракалпакстанПеременная облачность. Местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. В районах с пыльным поземком возможно усиление до 20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. В районах с пыльным поземком возможно усиление до 20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. В районах с пыльным поземком возможно усиление до 20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 19-24° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла.

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