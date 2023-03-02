https://uz.sputniknews.ru/20230302/rossiyskiy-elektrokar-atom-prezentuyut-uje-v-mae-32615784.html

Российский электрокар "Атом" презентуют уже в мае

Российский электрокар "Атом" презентуют уже в мае

Электрокар выпустят в четырех различных версиях – городской, семейной, для служб доставки и такси.

2023-03-02T22:00+0500

2023-03-02T22:00+0500

2023-03-02T22:00+0500

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электромобиль

камаз

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Прототип легкового российского электрокара "Атом" могут презентовать уже в мае 2023 года. Об этом заявил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, сообщает портал "Техкульт".Разрабатывает электромобиль одноименный стартап, запущенный Сергеем Гогогиным совместно с предпринимателем Рубеном Варданяном. Производители рассчитывают выручить за счет продажы автомобилей около 350 млрд рублей.Максимальная скорость электромобиля составит 150 километров в час, заряда аккумулятора должно хватать на 450-500 км.Автомобиль будут выпускать в четырех модификациях: городской, семейной, версиях для служб доставки и такси.На рынке "Атом" может появиться уже в 2025 году, а к 2030 году на заводе КамАЗ планируют выйти на уровень ежегодного выпуска свыше 450 тыс. электрокаров.

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