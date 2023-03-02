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https://uz.sputniknews.ru/20230302/rossiyskiy-elektrokar-atom-prezentuyut-uje-v-mae-32615784.html
Российский электрокар "Атом" презентуют уже в мае
Российский электрокар "Атом" презентуют уже в мае
Электрокар выпустят в четырех различных версиях – городской, семейной, для служб доставки и такси.
2023-03-02T22:00+0500
2023-03-02T22:00+0500
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электромобиль
камаз
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Прототип легкового российского электрокара "Атом" могут презентовать уже в мае 2023 года. Об этом заявил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, сообщает портал "Техкульт".Разрабатывает электромобиль одноименный стартап, запущенный Сергеем Гогогиным совместно с предпринимателем Рубеном Варданяном. Производители рассчитывают выручить за счет продажы автомобилей около 350 млрд рублей.Максимальная скорость электромобиля составит 150 километров в час, заряда аккумулятора должно хватать на 450-500 км.Автомобиль будут выпускать в четырех модификациях: городской, семейной, версиях для служб доставки и такси.На рынке "Атом" может появиться уже в 2025 году, а к 2030 году на заводе КамАЗ планируют выйти на уровень ежегодного выпуска свыше 450 тыс. электрокаров.
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электрокар атом электромобиль легковой автомобиль камаз презентация модификации максимальная скорость на сколько хватит заряда когда выйдет на рынок
электрокар атом электромобиль легковой автомобиль камаз презентация модификации максимальная скорость на сколько хватит заряда когда выйдет на рынок

Российский электрокар "Атом" презентуют уже в мае

22:00 02.03.2023
© Depositphotos.com / MiflippoЭлектромобиль на подзарядке
Электромобиль на подзарядке - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2023
© Depositphotos.com / Miflippo
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Электрокар выпустят в четырех различных версиях – городской, семейной, для служб доставки и такси.
Прототип легкового российского электрокара "Атом" могут презентовать уже в мае 2023 года. Об этом заявил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, сообщает портал "Техкульт".
Разрабатывает электромобиль одноименный стартап, запущенный Сергеем Гогогиным совместно с предпринимателем Рубеном Варданяном. Производители рассчитывают выручить за счет продажы автомобилей около 350 млрд рублей.
Максимальная скорость электромобиля составит 150 километров в час, заряда аккумулятора должно хватать на 450-500 км.
Автомобиль будут выпускать в четырех модификациях: городской, семейной, версиях для служб доставки и такси.
На рынке "Атом" может появиться уже в 2025 году, а к 2030 году на заводе КамАЗ планируют выйти на уровень ежегодного выпуска свыше 450 тыс. электрокаров.
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