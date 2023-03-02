https://uz.sputniknews.ru/20230302/senat-oliy-mazhlisa-zaschitil-vrachey-zakonom-32612166.html
Сенат Олий Мажлиса одобрил закон в защиту медиков
Сенат Олий Мажлиса одобрил закон в защиту медиков
Сенаторы Узбекистана одобрили закон в защиту врачей
2023-03-02T18:20+0500
2023-03-02T18:20+0500
2023-03-02T18:35+0500
общество
узбекистан
медики
закон
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. На тридцать седьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса внесли дополнения в Кодекс об административной ответственности. Поправки законодательно закрепили наказание для тех, кто вмешивается в работу медиков, сообщает пресс-служба верхней палаты.Нарушителей ждут штрафы. Для простых граждан в размере от 5 до 7 БРВ, для должностных лиц — от 7 до 10 БРВ или административный арест до 15 суток.В последнее время участились случаи, когда пациенты и их близкие необоснованно обвиняют медиков в ухудшении здоровья или смерти пациентов. Также они совершают нападения на врачей и средний медицинский персонал.
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узбекистан врачи закон сенат олий мажлиса
узбекистан врачи закон сенат олий мажлиса
Сенат Олий Мажлиса одобрил закон в защиту медиков
18:20 02.03.2023 (обновлено: 18:35 02.03.2023)
В Узбекистане установят ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности медицинского работника.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. На тридцать седьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса внесли дополнения в Кодекс об административной ответственности. Поправки законодательно закрепили наказание для тех, кто вмешивается в работу медиков, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Нарушителей ждут штрафы. Для простых граждан в размере от 5 до 7 БРВ, для должностных лиц — от 7 до 10 БРВ или административный арест до 15 суток.
В последнее время участились случаи, когда пациенты и их близкие необоснованно обвиняют медиков в ухудшении здоровья или смерти пациентов. Также они совершают нападения на врачей и средний медицинский персонал.