https://uz.sputniknews.ru/20230302/sotrudniki-organov-vnutrennih-del-ohranyayut-shkoly-tashkenta-32611931.html
За безопасностью в столичных школах следят правоохранители
За безопасностью в столичных школах следят правоохранители
Сотрудники органов внутренних дел следят за порядком в школах Ташкента
2023-03-02T18:06+0500
2023-03-02T18:06+0500
2023-03-02T18:40+0500
общество
ташкент
узбекистан
школа
овд
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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. За всеми школами столицы Узбекистана закрепили сотрудников ОВД, сообщает пресс-служба ГУВД города Ташкента.Сотрудники органов внутренних дел с 7 утра и до вечера контролируют обстановку в учебных заведениях, а инспекторы патрульно-постовой службы следят за порядком на улицах вокруг школ.Причина — сообщения о похищении детей в социальных сетях. С начала года зафиксировали 6 таких сообщений. После проверки все они оказались фейковыми, рассказали на совещании с участием правоохранителей и представителей сферы народного образования.В большинстве случаев несовершеннолетние покидали свои дома из-за конфликтов и ссор с членами семьи. Также розыск объявляли детей младшего возраста, которые заблудились, уточнил Ташпулатов.Родителей школьников попросили не верить ложным сообщениям и, при необходимости, обращаться к сотрудникам органов внутренних дел.
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ташкент узбекистан школа овд
ташкент узбекистан школа овд
За безопасностью в столичных школах следят правоохранители
18:06 02.03.2023 (обновлено: 18:40 02.03.2023)
Сотрудники ОВД регулярно патрулируют школы и пришкольные территории.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. За всеми школами столицы Узбекистана закрепили сотрудников ОВД, сообщает пресс-служба ГУВД города Ташкента.
Сотрудники органов внутренних дел с 7 утра и до вечера контролируют обстановку в учебных заведениях, а инспекторы патрульно-постовой службы следят за порядком на улицах вокруг школ.
Причина — сообщения о похищении детей в социальных сетях. С начала года зафиксировали 6 таких сообщений. После проверки все они оказались фейковыми, рассказали на совещании с участием правоохранителей и представителей сферы народного образования.
"За последние 5 лет в не было возбуждено ни одно уголовное дело по факту кражи детей. За прошедший год в розыск было объявлено 232 ребенка, все они были найдены в кратчайшие сроки", — рассказал начальник ГУВД города Ташкента Азиз Ташпулатов.
В большинстве случаев несовершеннолетние покидали свои дома из-за конфликтов и ссор с членами семьи. Также розыск объявляли детей младшего возраста, которые заблудились, уточнил Ташпулатов.
Родителей школьников попросили не верить ложным сообщениям и, при необходимости, обращаться к сотрудникам органов внутренних дел.