https://uz.sputniknews.ru/20230302/sotrudniki-organov-vnutrennih-del-ohranyayut-shkoly-tashkenta-32611931.html

За безопасностью в столичных школах следят правоохранители

За безопасностью в столичных школах следят правоохранители

Сотрудники органов внутренних дел следят за порядком в школах Ташкента

2023-03-02T18:06+0500

2023-03-02T18:06+0500

2023-03-02T18:40+0500

общество

ташкент

узбекистан

школа

овд

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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. За всеми школами столицы Узбекистана закрепили сотрудников ОВД, сообщает пресс-служба ГУВД города Ташкента.Сотрудники органов внутренних дел с 7 утра и до вечера контролируют обстановку в учебных заведениях, а инспекторы патрульно-постовой службы следят за порядком на улицах вокруг школ.Причина — сообщения о похищении детей в социальных сетях. С начала года зафиксировали 6 таких сообщений. После проверки все они оказались фейковыми, рассказали на совещании с участием правоохранителей и представителей сферы народного образования.В большинстве случаев несовершеннолетние покидали свои дома из-за конфликтов и ссор с членами семьи. Также розыск объявляли детей младшего возраста, которые заблудились, уточнил Ташпулатов.Родителей школьников попросили не верить ложным сообщениям и, при необходимости, обращаться к сотрудникам органов внутренних дел.

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