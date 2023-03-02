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https://uz.sputniknews.ru/20230302/ukrainskie-diversanty-vzyali-zalojnikov-v-bryanskoy-oblasti--podrobnosti--32605207.html
Украинские диверсанты взяли заложников в Брянской области – подробности
Украинские диверсанты взяли заложников в Брянской области – подробности
Есть погибшие и раненные.
2023-03-02T14:43+0500
2023-03-02T16:49+0500
происшествия
россия
украина
свобода
терракт
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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. C Украины на территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), передает Sputnik Ближнее зарубежье.По данным местных СМИ, диверсанты взяли в заложники до шести местных жителей в магазине. Также украинская ДРГ расстреляла автомобиль. В результате погиб мужчина и ранило девочку, ее госпитализировали.Как сообщает губернатор области, ВС России принимают необходимые меры для ликвидации преступников. Численность проникшей в область группы диверсантов неизвестна.
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украинские диверсанты взяли заложников в брянской области украинские террористы проникли в брянскую область есть погибшие и раненые ранена девочка обстреляли автобус украинский кризис чп россия
украинские диверсанты взяли заложников в брянской области украинские террористы проникли в брянскую область есть погибшие и раненые ранена девочка обстреляли автобус украинский кризис чп россия

Украинские диверсанты взяли заложников в Брянской области – подробности

14:43 02.03.2023 (обновлено: 16:49 02.03.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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В Брянскую область проникла группа диверсантов из Украины. Есть погибшие и раненые.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. C Украины на территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), передает Sputnik Ближнее зарубежье.
По данным местных СМИ, диверсанты взяли в заложники до шести местных жителей в магазине.

Также украинская ДРГ расстреляла автомобиль. В результате погиб мужчина и ранило девочку, ее госпитализировали.
Как сообщает губернатор области, ВС России принимают необходимые меры для ликвидации преступников. Численность проникшей в область группы диверсантов неизвестна.
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