https://uz.sputniknews.ru/20230302/ukrainskie-diversanty-vzyali-zalojnikov-v-bryanskoy-oblasti--podrobnosti--32605207.html

Украинские диверсанты взяли заложников в Брянской области – подробности

Украинские диверсанты взяли заложников в Брянской области – подробности

Есть погибшие и раненные.

2023-03-02T14:43+0500

2023-03-02T14:43+0500

2023-03-02T16:49+0500

происшествия

россия

украина

свобода

терракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/03/02/32605737_0:199:3037:1907_1920x0_80_0_0_ca5f90c9b963821a9df134e7211f4008.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. C Украины на территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), передает Sputnik Ближнее зарубежье.По данным местных СМИ, диверсанты взяли в заложники до шести местных жителей в магазине. Также украинская ДРГ расстреляла автомобиль. В результате погиб мужчина и ранило девочку, ее госпитализировали.Как сообщает губернатор области, ВС России принимают необходимые меры для ликвидации преступников. Численность проникшей в область группы диверсантов неизвестна.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

украинские диверсанты взяли заложников в брянской области украинские террористы проникли в брянскую область есть погибшие и раненые ранена девочка обстреляли автобус украинский кризис чп россия