https://uz.sputniknews.ru/20230302/ukrainskie-diversanty-vzyali-zalojnikov-v-bryanskoy-oblasti--podrobnosti--32605207.html
Украинские диверсанты взяли заложников в Брянской области – подробности
Украинские диверсанты взяли заложников в Брянской области – подробности
Есть погибшие и раненные.
2023-03-02T14:43+0500
2023-03-02T14:43+0500
2023-03-02T16:49+0500
происшествия
россия
украина
свобода
терракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/03/02/32605737_0:199:3037:1907_1920x0_80_0_0_ca5f90c9b963821a9df134e7211f4008.jpg
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. C Украины на территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), передает Sputnik Ближнее зарубежье.По данным местных СМИ, диверсанты взяли в заложники до шести местных жителей в магазине. Также украинская ДРГ расстреляла автомобиль. В результате погиб мужчина и ранило девочку, ее госпитализировали.Как сообщает губернатор области, ВС России принимают необходимые меры для ликвидации преступников. Численность проникшей в область группы диверсантов неизвестна.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/03/02/32605737_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12a6646c1321649d4272ebbcd621be58.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украинские диверсанты взяли заложников в брянской области украинские террористы проникли в брянскую область есть погибшие и раненые ранена девочка обстреляли автобус украинский кризис чп россия
украинские диверсанты взяли заложников в брянской области украинские террористы проникли в брянскую область есть погибшие и раненые ранена девочка обстреляли автобус украинский кризис чп россия
Украинские диверсанты взяли заложников в Брянской области – подробности
14:43 02.03.2023 (обновлено: 16:49 02.03.2023)
В Брянскую область проникла группа диверсантов из Украины. Есть погибшие и раненые.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik.
C Украины на территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), передает
Sputnik Ближнее зарубежье.
По данным местных СМИ, диверсанты взяли в заложники до шести местных жителей в магазине.
Также украинская ДРГ расстреляла автомобиль. В результате погиб мужчина и ранило девочку, ее госпитализировали.
Как сообщает губернатор области, ВС России принимают необходимые меры для ликвидации преступников. Численность проникшей в область группы диверсантов неизвестна.